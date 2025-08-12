Transmilenio anunció que desde el sábado 16 de agosto los usuarios del sistema podrán acceder a la estación temporal Calle 57, que suplirá a la original, cerrada para ejecutar obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Este nuevo paradero, que fue construido con material que se recicló de los que fueron desmontados y tiene en el medio columnas que hacen parte el nuevo transporte de la ciudad, está ubicada entre las calle 57 y 59 y cuenta con los mismos servicios que funcionaban en la original.

En el vagón uno paran las rutas 8, B23, B74, B75 (que salen de la troncal del norte), F61 (que va por la Américas), J24 y J74 (con destino al centro de la ciudad) y K23 (que llega hasta el Portal ElDorado).

En el segundo vagón estacionarán los servicios 6, A61 (servicio exprés que va hacia Chapinero), C15 (que va hacia Suba), D24 (con destino al Portal 80), 8, H15 y H75 (servicios hacia el Portal Tunal).

🗣️ Atención usuarios 📅 Este sábado 16 de agosto, se da apertura a la estación temporal Calle 57 para permitir la continuidad de las obras de la Primera Línea del Metro 🚇. ✅ Este cambio no afectará tus conexiones: contarás con las mismas rutas y servicios que utilizabas en la… pic.twitter.com/5PSOVGB3Ek — TransMilenio (@TransMilenio) August 12, 2025

Esta es la segunda estación temporal de Transmilenio que se habilita en Bogotá. A finales de junio de 2025 se abrió la de la Calle 34, y en las próximas semana se habilitarán más.

¿Cuáles son las estaciones temporales de Transmilenio?

En total, explicó Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, son seis paraderos temporales los que se harán. Todos estarán ubicados sobre la avenida Caracas, en distintos puntos, y el objetivo es que la operación de Transmilenio no se detenga, sobre todo en unas zonas tan concurridas de la ciudad, por las obras. Sus ubicaciones son:

Calle 76.

Flores.

Calle 57.

Marly.

Calle 39.

Calle 34.

