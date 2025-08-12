Los actos y homenajes por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador colombiano que luchó por su vida por más de dos meses luego de sufrir un atentado, estarán marcados por una jornada en que el Capitolio del Congreso estará abierto al público para quienes quieran darle su último adiós.

(Vea también: Álvaro Uribe rechazó la presencia de Juan Manuel Santos en cámara ardiente: “Hipocresía”)

Por esta razón, para el acceso, la Policía de Bogotá anunció una serie de medidas y recomendaciones para evitar posibles aglomeraciones y garantizar la seguridad de quienes deseen rendir un homenaje al senador.

En este sentido, no se permitirá el acceso de los siguientes elementos:

Lee También

Bolsos, maletas, morrales y mochilas , enseres grandes o similares.

, enseres grandes o similares. Armas de fuego, armas cortopunzantes, armas blancas , herramientas u objetos punzantes.

, herramientas u objetos punzantes. Elementos contundentes como bates, tubos, palos, piedras y martillos.

como bates, tubos, palos, piedras y martillos. Sustancias peligrosas como pólvora, explosivos, ácidos, pinturas, puntillas o similares.

como pólvora, explosivos, ácidos, pinturas, puntillas o similares. Bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y envases de vidrio .

. Equipos o dispositivos para alterar el orden público , como megáfonos, pancartas con mensajes ofensivos o material propagandístico que incite a la violencia.

, como megáfonos, pancartas con mensajes ofensivos o material propagandístico que incite a la violencia. Dispositivos electrónicos como drones.

Alimentos.

Mascotas de apoyo.

Además de esto, el uso obligatorio de elementos de identificación o acreditación es obligatorio cuando se requiera, una medida que va de la mano con el control de acceso y que colabora con la seguridad del evento.

Según las indicaciones dadas por las autoridades, también es de vital importancia la colaboración con el personal de seguridad presente en el lugar; ellos son la primera línea de atención en caso de cualquier eventualidad y su labor es indispensable para garantizar que todo esté bajo control.

Horarios para visitar el féretro de Miguel Uribe Turbay

En el marco de los homenajes póstumos al senador Miguel Uribe Turbay, el Congreso de la República ha dispuesto una agenda específica para que los ciudadanos, miembros del sector público y representantes de diferentes organizaciones puedan acercarse a rendir un último tributo.

El féretro permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, un espacio emblemático de la vida democrática del país, donde se llevarán a cabo actos solemnes bajo estrictas medidas de seguridad y protocolo.

El horario habilitado para el ingreso del público general es:

Martes 12 de agosto: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Durante estos espacios, se permitirá el ingreso por grupos limitados, con el fin de preservar el orden y la solemnidad del acto. Las autoridades recomiendan asistir con tiempo y sin afanes.

* Pulzo.com se escribe con Z