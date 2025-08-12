La madrugada del 11 de agosto del 2025, el panorama político colombiano amanecía con una noticia devastadora. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, perdía la batalla contra la vida en una ida y vuelta de salud que sumergió al país en un estado de incertidumbre durante varios meses.

(Vea también: Aparece carta muy importante para Miguel Uribe: la leyó su esposa en televisión)

Uribe Turbay fue víctima de un atentado armado mientras llevaba a cabo una jornada de campaña política en el occidente de Bogotá. Luego del lamentable hecho, permaneció más de dos meses en estado crítico que finalmente le provocó la muerte.

¿Cómo fueron las últimas horas de Miguel Uribe antes de morir?

El 14 de julio, la clínica Santa Fe dio un parte alentador y esperanzador sobre su estado de salud, con el anuncio del inicio de la etapa de neurorrehabilitación al presentar estabilidad.

Lee También

pic.twitter.com/dJJdR5VaAR — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) July 14, 2025

Sin embargo, todo se complicó en la mañana del sábado 9 de agosto, cuando el mismo centro médico informó sobre una complicación producto de una hemorragia que conllevó a procedimientos quirúrgicos y a retomar una sedación profunda.

pic.twitter.com/MOIDNuIi9v — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 9, 2025

Luego de esto, en la noche del pasado domingo, todo parecía volver a la normalidad por un mensaje publicado por su esposa Claudia Tarazona, quien dio un parte de tranquilidad.

“En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y, sobre todo, la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable”, dijo la esposa del senador.

En sus últimas horas, el personal médico evidenció un importante retroceso en su estado de salud, lo que derivó en un coma inducido para intentar controlar su situación médica. Un comunicado médico emitido en la mañana de este lunes de agosto confirmó su estado de máxima gravedad y anunció su fallecimiento a la 1:56 a. m. de este lunes.

pic.twitter.com/Jo461A8VbE — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 11, 2025

Al respecto, un funcionario del sector salud, quien ha participado en su atención médica y que solicitó que su nombre fuera omitido, dijo a Radio Caracol: “El senador Uribe Turbay estaba en un estado crítico, los médicos hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no resistió más”.

Última señal de vida que dio Miguel Uribe

De acuerdo con la información publicada por Tarazona e información recogida por La Kalle, seis horas antes de su muerte, el precandidato presidencial dio su última lucha por su vida y mostró una leve mejoría en su estado neurológico, que era monitoreado las 24 horas.

Sin embargo, lo que era un panorama que tendía a convertirse en alentador terminó con el lamentable fallecimiento. Es decir, que Uribe Turbay dio una última señal de reacción al arduo trabajo de los médicos; en sus horas finales empeoró de manera sorpresiva y, pese a los esfuerzos, su vida se apagó.

“A pesar de los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con la familia en este momento de dolor”, fue parte del pronunciamiento oficial del centro médico donde el político estuvo recluido por más de dos meses.

Sin embargo, la tragedia no se limitó a la noticia de su fallecimiento. Luego de confirmarse la muerte del senador, su cuerpo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el hospital Fundación Santa Fe hasta Medicina Legal, para luego ser llevado al Congreso de la República, donde se le rindieron honores públicos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.