El texto lo dio a conocer hace pocos días la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, a través del programa Los Informantes, del Canal Caracol, en donde exaltó que fue un regalo que le dio ella a Miguel para su primer Día del Padre, luego del nacimiento de Alejandro, su pequeño hijo.

“Amor lindo, hoy en tu primer Día del Padre, con nuestro bebé, me siento feliz y agradecida con Dios porque tú eres el mejor papá. Alejandro es muy afortunado, en ti siempre tendrá el mejor ejemplo y un modelo a seguir”, dice inicialmente la carta que la esposa del senador leyó con voz entrecortada en televisión.

Seguido, dice: “Serás siempre su héroe porque un ser humano como tú no hay. Te amo infinito, te admiro y estoy agradecida con Dios porque mejor papá para Alejandro no puede existir. Feliz Día del Padre, amor lindo, que pases muy feliz”.

Este es el momento exacto en que María Claudia hace la lectura de la carta en ese mismo programa:

Lee También

(Vea también: Centro Democrático reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay, con señalamiento directo)

En la entrevista, además, la esposa del senador insistió en la falta que les hace desde aquel 7 de junio, cuando se produjo el atentado que hoy acabó con la vida del joven político.

“Ha sido muy doloroso para mí ver a Alejandro sin su papá, y pensar que Miguel se está perdiendo cosas de Alejandro que no van a volver”, insistió.

En el programa, además, María Claudia confesó que, cuando se produjo el atentado y se enteró de que Miguel podría morir, le hizo una promesa: que iba a cuidar a su hijo y en algún momento de la vida se volverían a ver.

“Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente en nuestra familia, con nuestro hijo, con las niñas, conmigo, hiciste un trabajo maravilloso en Colombia. Y vete tranquilo, yo voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro, lo voy a cuidar y cuando Alejandro tenga hjos, te voy a ir a buscar y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá que yo me hago cargo”, contó la esposa del precandidato.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.