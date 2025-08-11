El reconocido actor colombiano Juan Pablo Raba se pronunció con profunda tristeza ante la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada del 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, luego de dos meses de luchar por su vida tras ser víctima de un atentado en Bogotá.

A través de sus redes sociales, Raba compartió un mensaje que refleja su dolor y la indignación que le provoca la violencia que continúa golpeando a Colombia. “¿Cómo se le explica a un hijo que su papá fue asesinado por el mero hecho de hacer política?”, comenzó preguntando, dejando ver la complejidad y el peso de esta tragedia no solo para la familia de Uribe Turbay, sino para toda la sociedad.

Sus palabras evidencian la preocupación por un panorama en el que la violencia parece no tener límites y en el que la libertad de pensamiento y expresión siguen siendo amenazadas.

Raba confesó que la noticia lo dejó con una “tristeza tan honda” y un “dolor tan grande” que resulta difícil de asimilar. Aunque nunca tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Miguel Uribe Turbay, aseguró que, desde este día, ocupa un lugar especial en su corazón. “Querido Miguel, sin haberte conocido, ocupas ya un lugar en este corazón que se encuentra roto en el día de hoy”, escribió.

En su mensaje, también expresó un deseo esperanzador: que la muerte de Uribe Turbay no sea en vano y que sirva como un punto de inflexión para que los colombianos puedan reflexionar y reencontrar el rumbo como nación. “Espero con mi alma que tu partida nos ayude a todos a encontrar el rumbo en este país a la deriva”, manifestó.

El actor finalizó su pronunciamiento enviando un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia del político, en especial a su esposa, María Claudia Tarazona, y a sus seres más cercanos, entre ellos la actriz Carolina Hoyos.

“María Claudia Tarazona y María Carolina Hoyos Turbay y a todos sus familiares, que el amor y la solidaridad los acompañe en este momento tan profundamente doloroso. Los abrazo, los abrazamos un millón de veces”, concluyó.

El mensaje de Juan Pablo Raba se suma a las múltiples manifestaciones de dolor y rechazo a la violencia política que han inundado las redes sociales desde que se conoció el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Las palabras del actor, cargadas de humanidad y sentido crítico, no solo rinden homenaje al político, sino que también sirven como un llamado urgente para que Colombia reflexione sobre las causas y consecuencias de la violencia que persiste en su historia.

