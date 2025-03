Y es que el 6 de marzo de 2025, Raba tuvo que ser hospitalizado de emergencia porque durante una terapia de ozono tuvo una complicación. Explicó en Bravíssimo que el procedimiento le provocó una embolia aérea, que es cuando una fracción de gas entra a los vasos sanguíneos.

“Sentí que me moría. Automáticamente, sudor frío, opresión en el pecho, me empecé a ahogar. Afortunadamente, hace años estoy muy juicioso con la respiración, entonces…. […] empecé a respirar, a no hiperventilar y llamé a mi esposa”, contó.

Mónica Fonseca, su esposa, inmediatamente se trasladó al consultorio donde él estaba y lo llevó a la clínica Santa Fe, que estaba cerca, y ahí lo atendieron de la mejor manera.

Qué le pasó a Juan Pablo Raba, que terminó hospitalizado

El actor contó que el médico que lo atendió le dijo que había sufrido un infarto tipo dos, pese a que tenía sus signos vitales bien. Lo que explicó es que estuvo sometido a tanto estrés, que su “corazón se pegó una sacudida”.

“El infarto tipo uno es cuando el corazón deja de funcionar porque hay una obstrucción, ese no fue mi caso. Mi corazón está perfecto, pero qué pasa, a ti te miden una cosa que se llama troponina, que es una proteína que libera el corazón cuando está infartándose, y la tenía muy alta. Entonces me dijeron: ‘Médicamente tiene un infarto'”, contó.

Lee También

Raba agregó que el profesional le dijo que si no fuera una persona que se ejercita constantemente, probablemente la historia hubiese sido otra; por lo mismo no duró mucho tiempo hospitalizado.

Eso sí, salió en silla de ruedas y continúa en terapia. Sigue montando bicicleta, aunque con una intensidad más baja, aunque no tiene ninguna contraindicación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.