Por ese trastorno, Juan Pablo Raba aseguró que no va a conciertos ni eventos grandes, e incluso, busca cines pequeños, porque tampoco puede ir a uno para mucha gente.

Por lo mismo, cuando tuvo tanto éxito con ‘Mi gorda bella’, novela que le dejó una molestia, vivió momentos “complicados” en Venezuela, porque la gente era muy eufórica cuando lo veía, y no podía salir ni a un centro comercial.

“Yo sufro una pequeña modalidad de la agorafobia y es que a mí me ponen muy nervioso las aglomeraciones de personas. […] Entonces yo no iba a eventos, porque me ponía muy nervioso”, declaró en este video (desde el minuto 28:10)