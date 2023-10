La presentadora de los sorteos de Baloto habló del tema en un programa de ‘Bravíssimo’, en el que ella y Marcelo Cezán entrevistaron a los actores Jorge Herrera y Amparo Conde, que son pareja.

El actor que hace de papá de ‘Betty, la fea’ habló de la propuesta de matrimonio que le hizo a Conde, luego de 40 años juntos, y ella detalló cómo fue su historia de amor.

“Cuando veo a Jorge fue amor a primera vista. Pero lo que más me interesaba de él, era la forma como hablaba y lo que hablaba, que yo intuía que era algo muy importante, pero no entendía. A mí la inteligencia de Jorge es una de las cosas que me tiene enamorada“, dijo la actriz, que es menor que Herrera por 17 años.

Sandra Mazuera intervino en la conversación y señaló que entonces la artista era sapiosexual, término que dejó confundido a Cezán. “Yo soy sapiosexual”, agregó la presentadora, expareja de Lucas Arnau, en este video (desde el minuto 21:23)

¿Qué quiere decir ser sapiosexual?

Hace referencia a las personas que sienten atracción hacía otras por su inteligencia. Se centra en la apreciación de la mente y el intelecto por encima de otros aspectos de la atracción.

Esto significa que para alguien que se identifica como sapiosexual, la inteligencia de un individuo es un factor crucial en el establecimiento de conexiones.

¿Cómo saber si soy sapiosexual?

Autoevaluación : reflexión sobre las experiencias y atracciones pasadas. Pregúntese si la inteligencia de una persona ha sido un factor central en su atracción. Investigación : aprenda más sobre este tema. Investiga qué implica esta orientación y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Exploración continua : continue explorando tus relaciones y atracciones a lo largo del tiempo. Si descubre que la inteligencia sigue siendo un factor determinante en sus relaciones, podría considerarte sapiosexual.

