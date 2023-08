La participante del ‘reality’ de las noches de RCN, Marianela González Álvarez, más conocida como ‘Nela’ González en el mundo de la farándula, ha ganado popularidad gracias a su desempeño en el programa de cocina.

La venezolana que ha actuado en ‘La ley del corazón’, ‘Pa’ quererte’ y ‘Mi gorda bella’ ha logrado conquistar corazones de televidentes y seguidores en redes sociales, a los que también reveló que es demisexual.

En el pódcast ‘Cómo vivir en pareja y no morir en el intento’, ‘Nela’ habló sobre el camino para descubrir que era demisexual, luego de hablar sobre su relación con la escritora vallecaucana Amalia Andrade.

“Decían ‘ay, ahora eres lesbiana’, pero no, a mí me siguen gustando los hombres. Entonces yo decía ‘bueno, soy bisexual’, pero tampoco sentía que encajara con eso”, dijo.

Luego, señaló que su orientación está relacionada con su manera de querer y establecer vínculos emocionales. “Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, dijo.

¿Qué es la demisexualidad, orientación de ‘Nela’ González?

Según Profamilia, la demisexualidad “hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente solo hacia alguien con quien que han formado un vínculo o conexión emocional“.

Por su parte, la organización Unión Valdiviana por la Diversidad (Valdiversa) de Chile define la demisexualidad como la “atracción hacia personas con las que se tiene una gran conexión emocional, una gran intimidad y un afecto significativo”.

Pero además, Valdiversa aclara que las personas demisexuales tienen “atracción erótica hacia otras personas a menos que sientan ese potente vínculo emocional. “Se suele considerar que las personas demisexuales forman parte del espectro asexual”, explica la organización.