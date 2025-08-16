El reconocido comentarista de farándula ‘El Gordo Ariel’ dio detalles inéditos sobre el tan esperado ‘reality’ de Miss Universe Colombia, producción del canal RCN que aún no ha salido al aire, pero que ya causa curiosidad y rumores entre el público.

Aunque la fecha de estreno sigue siendo un misterio, todo parece indicar que la maquinaria detrás del concurso ya está en marcha y que las piezas clave —presentadora, jurado y participantes— están confirmadas.

Actriz Isabella Córdoba, la concursante que nadie esperaba

La noticia que más ha dado de qué hablar es la participación de Isabella Córdoba, actriz reconocida por su paso en producciones como ‘La magia de Sofía’, ‘Vecinos’, ‘Mentiras perfectas’, ‘Tres Caínes’, ‘Garzón vive’, ‘Polvo carnavalero’, entre otros.

Aunque no es nueva en el mundo de la televisión, su decisión de competir en ‘Miss Universe Colombia’ ha sorprendido a muchos.

Córdoba representará al departamento de Cundinamarca y ya ha desfilado en vestido de baño y vestido de gala para posicionarse entre las 64 finalistas. El objetivo: asegurar un lugar en el grupo de 32 semifinalistas que competirán por la corona.

De la actuación a las pasarelas: la búsqueda de exposición mediática

En declaraciones extraoficiales, se comenta que Isabella Córdoba ha tenido pocas oportunidades recientes en televisión. La actriz habría dicho que no la llaman para actuar en telenovelas, series o películas, y que ve en este ‘reality’ una oportunidad para ganar visibilidad.

Isabella se encuentra soltera y es madre de dos hijos: Jerónimo y Paloma.

Este año, el concurso tiene una novedad que abrió las puertas a más candidatas: ahora, las mujeres casadas y con hijos también pueden participar, algo que antes estaba restringido. Esto le ha permitido a Isabella, madre y figura conocida, competir en igualdad de condiciones con las demás aspirantes.

Claudia Bahamón, el rostro y la mente detrás del concurso de belleza

Una de las sorpresas más comentadas es que Claudia Bahamón, presentadora de ‘Masterchef Celebrity’, no solo será la encargada de conducir el concurso, sino que también asumirá el rol de directora ejecutiva del proyecto. Su carisma y experiencia en televisión la convierten en una figura clave para dar brillo a esta producción, que busca posicionarse como uno de los programas más importantes del año en el canal de las tres letras.

¿Cuál es el jurado de Miss Universo Colombia 2025?

El jurado también está listo y combina moda, reinas y entretenimiento:

Hernán Zajar , uno de los diseñadores más reconocidos del país, aportará su mirada experta en elegancia y estilo.

Andrea Tovar , exseñorita Colombia y exparticipante de ‘ Masterchef Celebrity’ , sumará su experiencia en concursos de belleza y su cercanía con el público.

Valerie Domínguez , quien regresa al canal tras su paso por programas de entretenimiento, completa el panel. Su retorno causa expectativa, pues anteriormente no tuvo la mejor recepción en ese formato, pero ahora llega con una faceta renovada.

Aunque aún no hay confirmación oficial de la fecha de estreno, el formato de ‘Miss Universe Colombia’ en RCN se perfila como un espectáculo que mezclará competencia, moda, emociones y, por supuesto, mucha visibilidad mediática para sus participantes.

Por ahora, el público sigue preguntándose: ¿cuándo veremos desfilar a las 64 aspirantes en pantalla? Mientras llega ese momento, las filtraciones y rumores siguen alimentando la expectativa de un concurso que podría marcar un antes y un después en la televisión de concursos de belleza en Colombia.

