Con el inicio de la décima temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, los fanáticos del programa no solo esperan ver a las celebridades enfrentarse en la cocina, sino también el regreso de los icónicos jurados que año tras año se han convertido en parte fundamental del éxito del ‘reality’.

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la chef mexicana Belén Alonso —quien se une este año a la terna—son los encargados de evaluar a los participantes cada noche y elegir al nuevo mejor cocinero del mundo del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, en medio del programa, Jorge Rausch ha acaparado la atención en su cuenta de Instagram por un motivo inesperado: su impresionante cambio físico. Desde la final de la edición anterior, el reconocido chef ha experimentado una transformación radical que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta.

El extremo cambio de Jorge Rausch

Rausch, conocido por su estilo directo y su exigencia en la cocina, ha decidido trasladar esa misma disciplina a su vida personal. Durante los últimos meses, compartió en sus redes sociales el nuevo rumbo que tomó su estilo de vida, enfocándose en hábitos más saludables y rutinas de ejercicio constantes.

En su cuenta de Instagram, el chef publicó varias fotografías en las que se le ve con una musculatura mucho más definida que en años anteriores. Sus seguidores, acostumbrados a verlo con un perfil más relajado, no tardaron en llenar sus publicaciones de mensajes de asombro, felicitaciones y apoyo.

El cambio no pasó desapercibido para nadie, especialmente porque en ediciones anteriores del programa, el propio Rausch había hecho bromas sobre su físico. Hoy, el jurado luce más saludable, enérgico y seguro de sí mismo, algo que sin duda dará de qué hablar durante las grabaciones de esta temporada.

La confesión de Rausch detrás de su transformación

En una de sus publicaciones más comentadas, Rausch dijo que hace tres años y medio decidió cambiar su vida. En ese momento, según contó, estaba pasado de peso, se sentía constantemente cansado y sus exámenes médicos no arrojaban los mejores resultados.

“Hoy día no soy ni cerca a perfecto, tengo 53 años pero me siento mejor que a los 20. No soy ningún modelo fitness, pero estoy orgulloso de mi proceso. Hacer ejercicio de fuerza y mantener una buena alimentación me han transformado y cambiado la vida. Soy más feliz, más tranquilo, más enfocado y sereno que nunca antes. Hay que buscar siempre mejorar. Los animo a ser la mejor versión de ustedes mismos”, expresó el chef, acompañado de varias fotos en las que luce su nuevo estado físico.

Con un renovado ‘look’, más energía y la misma exigencia que lo caracteriza, Jorge Rausch luce distinto en ‘Masterchef Celebrity’. Su transformación física y personal es un ejemplo de disciplina y constancia que, sin duda, inspirará a muchos de sus seguidores.

El estreno de la temporada promete emociones, sorpresas y, como ya es tradición, momentos inolvidables en la cocina más famosa de la televisión colombiana. Y con Rausch en su mejor momento, la competencia estará más exigente que nunca.

