En el más reciente episodio de ‘Masterchef celebrity’, se vivió uno de los momentos más tensos y polémicos de la temporada. En una jornada de alta exigencia culinaria, varios concursantes enfrentaron la temida posibilidad de vestir el delantal negro.

Sin embargo, lo que parecía un castigo inminente para Violeta Bergonzi, terminó dándole un giro inesperado a la competencia y las redes sociales estallaron con comentarios contra la exreina.

Violeta Bergonzi, de ‘Masterchef’ Colombia se salvo del delantal negro

Todo comenzó cuando los jurados —Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina— identificaron tres platos como los más débiles del reto. Dos de esas plazas fueron rápidamente asignadas a Carolina Sabino y Patricia Grisales.

La tercera vacante, según admitieron luego los jueces, estaba prácticamente definida para Violeta Bergonzi. No obstante, una decisión voluntaria de su compañero Raúl Ocampo alteró el desenlace.

Cuando la presentadora Claudia Bahamón ofreció a los participantes que aún no habían pasado al atril la opción de presentarse por voluntad propia, Raúl —confiado en la calidad de su cazuela de mariscos— subió con determinación. Su acción fue interpretada como un exceso de seguridad, pues los jueces no dudaron en ponerle el delantal negro. En consecuencia, Violeta quedó automáticamente salvada.

Jorge Rausch fue claro al respecto: “Teníamos una tercera vacante, pero Raúl la suplió, por lo tanto, Violeta se salvó”. Esta afirmación encendió los comentarios tanto dentro como fuera del set. Mientras Violeta celebraba su salvación con alivio y risas, en las redes sociales el público no fue tan indulgente.

Criticas en redes sociales contra Violeta Bergonzi

En X (antes Twitter), las críticas hacia la presentadora no se hicieron esperar. Uno de los comentarios más destacados decía: “Saben lo que me molesta de Violeta, que le gusta hacer, pero que no le hagan. Cuando Julián agarró los camarones casi que inunda el set con el llanto, pero ahora sí está muerta de risa”.

Este tipo de mensajes reflejan una percepción generalizada de que la concursante no acepta las críticas con la misma ligereza con la que actúa frente a los errores de otros.

Los televidentes también señalaron una actitud que consideran incongruente. Para muchos, Violeta tiende a victimizarse cuando la situación no le favorece, pero cuando otros asumen riesgos o cometen errores, su reacción parece despreocupada o hasta burlona.

“Perdón a don Jorge y a Michelle… pero la verdadera villana de esta temporada es Violeta. Qué vieja tan insoportable. Qué manera de querer sobresalir, ese cuento de chistosita se pasa a ser montadora. ¡Qué fastidio!”, se lle en otro comentario.

En contraste, algunos internautas defendieron a Raúl por su actitud valiente, aunque arriesgada. El gesto de subir al atril sin estar obligado fue visto por algunos como un acto de honestidad y entrega al proceso del concurso, a pesar de que le costara caro. Otros lo calificaron de ingenuo, acusándolo de no medir bien sus posibilidades.

Mientras tanto, Violeta ha mantenido un bajo perfil frente a las críticas. Aunque algunos de sus seguidores la respaldan, reconociendo su desempeño y crecimiento en la cocina, el grueso de la conversación digital en torno a su participación ha sido mayoritariamente negativa tras el episodio.

Por ahora, Violeta continúa en la competencia, pero con una reputación fracturada ante el ojo del público. Lo que parece claro es que su salvación fue más resultado de una jugada ajena que de mérito propio en ese reto específico, y eso no ha pasado desapercibido ni para los jueces ni para la audiencia.

