Melissa Gate, de quien se desmintió un contrato con Montoc, quedó en la mira después de la decepción por una afirmación que Canal RCN hizo a nivel nacional después de ‘La casa de los famosos’ y resultó falsa.

Lo inesperado es que la antioqueña acabara en la mira de una mujer que fuera pareja sentimental de un deportista que ahora, paradójicamente, también es parte de otro reconocido ‘reality’ en la televisión nacional.

Mientras que Anthony Zambrano se catapulta como uno de los participantes más seguidos en la actual temporada del ‘Desafío’ 2025, una exnovia suya sorprendió al soltar una pulla durísima en redes sociales.

Así, semanas después de que se expuso la real actitud de Zambrano frente al programa de competencias físicas de Caracol Televisión, una opinión controversial quedó sobre la mesa en redes sociales.

Lee También

Video de pulla de exnovia de Anthony Zambrano contra Melissa Gate

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pura Censura (@puracensuraoficial)

Marian Cárdenas, exnovia de Anthony Cárdenas, sorprendió al soltar una pulla en contra de Melissa Gate, figura de la pasada edición de ‘La casa de los famosos 2’, formato de ‘reality’ del Canal RCN.

“Por eso es que yo digo que esas que critican que la una es prepago y la otra es no se qué, que se creen la yo soy y yo lo fui, las madre Teresa de Calcuta, que eso no parten ni un plato, que no matan ni una mosca, siempre he dicho que esas son más pu… que las demás”, afirmó en su cuenta personal de Instagram.

En el punzante video, aparece una información en la que se afirma que Gate tuvo un espacio digital para publicar contenido íntimo en plataformas pagas, por lo que surgió el cuestionamiento.

Cabe recordar que Marian Cárdenas trató de “chirrete” a Zambrano hace unos años, en 2021, cuando estuvo en el foco de una controversia al señalar al reconocido atleta como mujeriego.

De hecho, en esa ocasión, la modelo aseguró que el medallista olímpico, plata en Tokio 2020 para Colombia, usaba su fama para “difamar a las mujeres”, con lo que dejó en evidencia su molestia.

Ahora, la mujer no pasó desapercibida al tirarle a la antioqueña que estuvo en un ‘reality’, precisamente mientras el hombre que fuera su pareja sentimental brilla en otro formato del mismo estilo, aunque con Caracol Televisión.

¿Quién es la novia de Anthony Zambrano?

El atleta colombiano Anthony Zambrano no tiene noviazgo formal que haya hecho público, pero estaría iniciando una relación sentimental con Isa, una participante del ‘Desafío’ 2025.

Desde el inicio del ‘reality’, se ha observado un coqueteo entre Anthony Zambrano e Isa, y los medios de comunicación y las redes sociales han seguido de cerca su incipiente romance.

Recientemente, se confirmó que ambos se dieron un romántico beso durante una noche especial en el programa, lo que ha generado comentarios y reacciones entre los demás participantes y el público.

Antes de ingresar al ‘Desafío’ 2025, Zambrano había manifestado que estaba soltero, pero que estaba “conociendo a alguien” y tenía un “arroz con bajo”, refiriéndose a una persona importante en su vida. Ahora, dentro de la competencia, parece que Isa ha sido la persona que ha captado su atención. Isa, por su parte, es modelo webcam y creadora de contenido.

¿Quién es Marian Cárdenas?

Marian Cárdenas es una figura pública colombiana, conocida principalmente por su faceta como bailarina, modelo y empresaria. También se ha desempeñado profesionalmente como cosmetóloga y cosmiatra.

Es madre de dos niñas y ha participado en concursos de belleza, como ‘Señora San Andrés Intercontinental’, donde buscaba representar a las mujeres guerreras.

Además, Marian Cárdenas ha ganado notoriedad en el ámbito del entretenimiento y los medios por haber sido expareja del atleta olímpico Anthony Zambrano.

Después de su relación, ha provocado titulares en la prensa del corazón al hacer declaraciones sobre su experiencia con el deportista, abordando aspectos de su relación pasada. Su presencia es activa en redes sociales como Instagram y TikTok, donde comparte su vida personal, su faceta de bailarina y sus proyectos.

* Pulzo.com se escribe con Z