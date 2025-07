‘El Desafío: Siglo XXI‘ continúa consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, destacándose no solo por su alto nivel de competencia y exigencia física, sino también por los momentos que provocan conversación en redes sociales. Esta edición ha dado de qué hablar por los vínculos que se forman dentro del juego: alianzas, rivalidades y, en algunos casos, acercamientos con una fuerte carga de tensión emocional… y hasta romántica.

(Vea también: Nueva salida en el ‘Desafío’: en Alpha metieron la pata y hay nuevo movimiento)

Uno de estos momentos que ha causado sensación en redes y ha dividido opiniones entre los televidentes fue el encuentro entre Tina y Abrahan, dos de los participantes que recientemente ganaron el beneficio de ingresar a la Suite Ditu, un espacio exclusivo reservado para quienes logran destacarse en las pruebas más exigentes del programa.

La pareja obtuvo su acceso a la suite tras vencer en la prueba de Sentencia y Servicios, lo que les permitió disfrutar de una noche en condiciones privilegiadas, lejos del rigor de la competencia habitual. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de ese espacio no pasó desapercibido.

Lee También

Durante su estadía, Tina y Abrahan protagonizaron un momento que muchos han calificado de “subido de tono”. Todo comenzó cuando Abrahan se recostó en la cama de la suite, y Tina, con una actitud desinhibida y juguetona, comenzó a hacer un baile provocador. Sus movimientos y gestos despertaron reacciones tanto en su compañero como en la audiencia.

Abrahan respondió de manera coqueta y hasta graciosa, dejando claro que ambos estaban disfrutando del momento. La escena fue captada por las cámaras del ‘reality’, y rápidamente se viralizó en redes sociales, causando una ola de reacciones encontradas.

Algunos seguidores del programa lo tomaron con humor y lo consideraron parte de la convivencia natural dentro del juego, sobre todo teniendo en cuenta que varios concursantes de esta edición tienen experiencia en el mundo del entretenimiento para adultos, lo que según ellos explicaría el nivel de soltura y confianza con el que manejan este tipo de situaciones.

No obstante, otras voces se mostraron críticas y consideraron que este tipo de escenas no aportan al espíritu de la competencia, e incluso llegaron a decir que el momento fue innecesario y fuera de lugar. Para estos televidentes, el ‘reality’ debe centrarse en las pruebas, el esfuerzo físico y la superación personal, y no en contenidos que, según ellos, rayan en lo vulgar.

Aunque ‘El Desafío’ no suele enfocarse en mostrar relaciones personales o momentos de intimidad entre sus participantes, la situación con Tina y Abrahan dejó claro que las dinámicas dentro del juego pueden tomar rumbos inesperados, especialmente cuando la convivencia se da en espacios reducidos, de mucha presión emocional y física, y con ciertas recompensas que permiten más cercanía entre los concursantes.

En medio de la polémica por lo ocurrido en la Suite Ditu con Tina y Abrahan, otra pareja también encendió las redes con un momento candente. Se trata de Anthony Zambrano e Isa, dos concursantes que sorprendieron al público desde el primer capítulo de ‘El Desafío: Siglo XXI’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ditu (@ditu.tv)

Durante la dinámica inicial con tarjetas, se conformó el equipo Gamma, en el que ambos coincidieron. Desde ese instante, la química fue evidente, y no pasó mucho tiempo para que Anthony dejara claras sus intenciones, lanzándole piropos y mostrándose muy interesado en Isa.

La convivencia en la ciudadela de las cajas fortaleció el vínculo entre ambos, y fue cuestión de horas para que se consolidaran como pareja. El primer gesto de amor no se hizo esperar y ocurrió en una cama, desatando reacciones tanto de sus compañeros como de los televidentes. Sin duda, esta pareja promete dar mucho de qué hablar en la competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z