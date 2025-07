En el capítulo 10 del ‘Desafío Siglo XXI’, Andrea Serna comunicó una noticia inesperada a los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega: ‘Cami’ debía abandonar la competencia por recomendación médica. La joven, que había sido capitana de Alpha y había soportado varios retos físicos y emocionales, sufrió una lesión en el tobillo que la dejó por fuera del ‘reality’.

(Vea también: Mellizas ‘fitness’ paralizan Colombia desde ‘El Desafío’, de Caracol)

El accidente ocurrió durante el Desafío de Sentencia y Hambre del segundo ciclo, en el exigente ‘Box’ rojo. En medio de una competencia de contacto físico, ‘Cami’ cayó mal desde una plataforma inestable mientras enfrentaba a Yudisa, lo que provocó la suspensión temporal de la prueba. María C., del equipo Omega, se retiró de la contienda para mantener el equilibrio entre los grupos, ya que Alpha se quedó con una integrante menos.

Antes de abandonar ‘La Ciudad de las Cajas’, ‘Cami’ se dirigió a sus compañeros con unas palabras cargadas de emoción y gratitud. En su discurso, la excapitana reconoció que, aunque su paso por el programa fue breve, logró vivir experiencias significativas.

“Yo creo que es un sueño que se acaba muy rápido, pero dentro de este poquito tiempo pude ser la capitana, pude conocer gente increíble y también tal vez dejarles un poquito de mí. Estoy muy segura del equipo que elegí. Lo que les digo es que den todo de ustedes, son personas increíbles y vengan acá a demostrar por qué están acá”, expresó.

‘Cami’ fue una de las primeras participantes en recibir castigo (cortarse el cabello), vivió los rigores del hambre, asumió el liderazgo de su equipo y fue considerada una de las figuras destacadas de Alpha en este inicio de temporada.

Ante la salida de ‘Cami’, el programa decidió reincorporar a una antigua concursante: Sathya, quien había sido eliminada durante el primer Desafío a Muerte. Desde entonces, la joven había permanecido en El Cubo junto a Pineda, otro de los participantes que salió tempranamente del juego.

Sathya recibió la noticia con evidente emoción y se refirió a esta oportunidad como un renacer dentro de la competencia:

“Para mí es una segunda oportunidad, una manera de volver, una Sathya diferente, con mucha más fuerza. Estos días que he estado acá en El Cubo como que me han hecho reflexionar sobre muchas cosas, como darme cuenta de que esto no fue una derrota. No me siento derrotada, sino con la frente más en alto para volver a la pista a demostrar de qué estoy hecha”, afirmó.