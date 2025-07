Este lunes 14 de julio, la cocina más famosa del país vivirá un nuevo capítulo de tensión y despedida, ya que uno de los participantes de ‘Masterchef Celebrity‘ será eliminado. Como es costumbre en cada jornada de eliminación, el más mínimo error puede marcar la diferencia entre continuar en la competencia o abandonar el sueño culinario.

(Vea también: Este sería el próximo eliminado de ‘Masterchef’, de RCN: es una persona muy querida)

En la temida fila de los delantales negros se encuentran esta vez seis celebridades que deberán luchar con todo su talento para mantenerse en el concurso: Luly Bossa, Caterine Escobar, Patricia Grisales, Carolina Sabino, David Sanín y René Higuita. Todos ellos quedaron en riesgo tras el episodio del domingo 13 de julio, en el que solo dos concursantes lograron salvarse gracias a sus buenos platos: el exfutbolista Mario Alberto Yepes y el actor Ricardo Vesga, quienes recibieron elogios por parte del exigente jurado.

Aunque tradicionalmente en las pruebas de eliminación los participantes tienen libertad para preparar el plato de su elección —lo que les permite lucirse con sus recetas más fuertes—, hasta el momento no se han revelado detalles sobre la dinámica concreta de este episodio ni las condiciones especiales que podrían imponer los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Lee También

Como parte de la expectativa que genera cada noche de eliminación, en el ‘aftershow’ del programa, titulado ‘Manos arriba‘, se vivió un intenso debate entre tres exparticipantes que se atrevieron a lanzar sus predicciones sobre quién será el próximo en dejar las cocinas de ‘Masterchef’.

En esta ocasión, participaron Dominica Duque (temporada 2024), Estiwar G (temporada 2022) y Rodrigo Perdomo (temporada 2017), quienes compartieron sus impresiones con base en lo que han visto hasta ahora en el ‘reality’.

Para Dominica Duque, la eliminada de esta noche podría ser Luly Bossa. “La he notado muy nerviosa últimamente y en los avances se le ve bastante enredada. Me da la impresión de que no está logrando conectar con las dinámicas de la competencia”, afirmó.

Por su parte, Rodrigo Perdomo no dudó en apuntar a Patricia Grisales como la posible eliminada. “Yo creo que ‘la coja’ —como la apodó cariñosamente en el programa, luego de ver una de sus caídas— puede estar en riesgo. Ya ha tenido tropiezos antes, y si cae una vez, es muy probable que vuelva a caer”, comentó el exparticipante, haciendo alusión a su desempeño irregular en capítulos anteriores.

En contraste, Estiwar G considera que el eliminado podría ser René Higuita. “Lo he visto tambaleando. Me gusta su energía y lo que representa, pero en lo culinario no lo veo fuerte. Hoy tuvo mucha ayuda desde el balcón y eso no siempre es una buena señal. Además, aunque me cae bien, creo que puede quedarse corto si el reto de hoy es exigente”, señaló.

(Vea también: Quién eres de ‘Masterchef’ 2025, según tu personalidad, entre Claudia Bahamón y los jurados)

¿Claudia Bahamón ayuda mucho a los competidores de ‘Masterchef’ 2025?

Durante el mismo segmento, surgió un breve debate cuando Estiwar G insinuó que la presentadora Claudia Bahamón podría estar interviniendo demasiado en la competencia. Sin embargo, Dominica no tardó en corregirlo: “No, Claudia ha sido un ángel, no solo en esta temporada sino en todas. Ella siempre apoya, pero sin alterar la competencia”.

Lo cierto es que cada jornada de eliminación es impredecible, y aunque las apuestas están sobre la mesa, todo dependerá de cómo se desempeñen las celebridades en el reto que les asignen los chefs. La tensión está servida, y esta noche uno de los seis deberá colgar el delantal para siempre y marcharse de la competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z