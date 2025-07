Así como muchos recuerdan a exparticipantes del ‘Desafío’ por sus cualidades o defectos, hay figuras con una experiencia más extensa que llegan a convertirse en referentes con los que hay una identificación.

Precisamente por eso, Pulzo hizo un test de personalidad con los jurados y la presentadora de ‘Masterchef’ 2025 para que los fanáticos se animen a establecer con quién tienen mayor afinidad.

Lo cierto es que antes de poner las preguntas para esta dinámica, es oportuno presentar a las cuatro opciones entre las que cada persona puede tener alguna especie de afinidad en las respuestas que den.

¿Quiénes son los jurados de ‘Masterchef’ 2025 en Colombia?

Los chefs que conforman el jurado de ‘Masterchef’ 2025 para esta temporada son:

Jorge Rausch: reconocido chef colombiano, ha sido parte del jurado desde las primeras temporadas de MasterChef en Colombia y es conocido por su exigencia y precisión culinaria.

reconocido chef colombiano, ha sido parte del jurado desde las primeras temporadas de MasterChef en Colombia y es conocido por su exigencia y precisión culinaria. Nicolás de Zubiría: También chef colombiano, ha sido un pilar en la mesa de jurados desde el inicio del formato, aportando su conocimiento y un estilo particular en las valoraciones.

También chef colombiano, ha sido un pilar en la mesa de jurados desde el inicio del formato, aportando su conocimiento y un estilo particular en las valoraciones. Belén Alonso: la gran novedad para la edición 2025. Belén Alonso es una chef con amplia experiencia y una perspectiva internacional, que llega para refrescar el panel y aportar su experticia, especialmente en cocina gallega. Su incorporación marca un hito en el programa, sumando una nueva dinámica a la evaluación de los famosos participantes.

Estos tres chefs son los encargados de evaluar los platos de las celebridades, juzgando su técnica, creatividad, sabor y presentación, en esta temporada que celebra los 10 años de ‘Masterchef’ en Colombia.

¿Quién es la presentadora de ‘Masterchef’ 2025 en Colombia?

La presentadora de ‘Masterchef’ 2025 en Colombia es Claudia Bahamón, que ha sido la cara icónica del programa de cocina de Canal RCN desde sus inicios en Colombia, tanto en las versiones de cocineros aficionados como en el exitoso formato.

Su carisma, espontaneidad y capacidad para conectar tanto con los participantes como con el público la han convertido en un elemento esencial e irremplazable del ‘reality’.

Para la edición de 2025, que celebra los 10 años de ‘Masterchef’ en Colombia, Claudia Bahamón continúa en su rol de presentadora, guiando a los famosos concursantes a través de los desafíos culinarios, compartiendo sus emociones y siendo testigo de sus transformaciones en la cocina más exigente del país. Su presencia garantiza la continuidad de la esencia que ha cautivado a los televidentes colombianos durante una década.

¿Cómo es tu personalidad según ‘Masterchef’ 2025?

Para que sea más simple, te recomendamos tener papel y lápiz para anotar tus respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo reaccionas cuando algo sale mal en una actividad importante?

A. Analizo qué pasó y planifico soluciones, manteniendo la calma.

B. Busco apoyo de otros y trato de encontrar el lado humano y emocional.

C. Soy directo y atento, no me guardo críticas constructivas.

D. Mantengo el buen ánimo, bromeo un poco para aliviar tensión.

2. En un equipo de trabajo, tu rol principal es:

A. Asegurar que los procesos sean técnicos y seguros.

B. Inspirar al grupo, motivar y cuidar del bienestar común.

C. Apuntar a la perfección en cada tarea, sin dejar detalles.

D. Ser el enlace, comunicador y animador del grupo.

3. ¿Cuál es tu enfoque al aprender algo nuevo?

A. Investigo el tema en profundidad y aplico método científico.

B. Me apoyo en colegas o mentores y comienzo de a poco.

C. Voy directo al grano, exijo resultados de calidad, sin medias tintas.

D. Aprendo con entusiasmo, preguntando y pasándola bien.

4. Si un amigo pide consejo para mejorar un plato que no sabe bien, tú:

A. Le preguntas sobre ingredientes, técnica y presentación con detalles precisos.

B. Lo escuchas con empatía y le das tips desde tu experiencia personal.

C. Lo criticas de forma fuerte y directa, para que no repita errores.

D. Le das ánimo y le propones un reto divertido mientras le enseña.

5. En una entrevista de televisión, ¿qué faceta de ti sale más?

A. Experto confiable con argumentos técnicos.

B. Cercano, humano y siempre en contacto con la audiencia.

C. Honesto, exigente, sin miedo a decir la verdad.

D. Carismático, simpático y con buena presencia ante cámara.

6. Cuando un miembro del equipo se desmotiva, tú:

A. Analizo el problema y propongo una solución clara.

B. Escucho con atención y le demuestro apoyo emocional.

C. Le digo directamente que debe exigirse más y mejorar.

D. Lo animo con humor y lo reconecto con la meta del grupo.

7. ¿Qué valoras más en una competencia culinaria?

A. Técnica impecable y procesos bien fundamentados.

B. Ingredientes locales, experiencias humanas y sensibilidad.

C. Originalidad, excelencia y resultados de alto nivel.

D. Buen ambiente, dinamismo y conexión con el público.

Interpretación de las respuestas

Mayoría de respuestas A : eres Jorge Rausch . Chef técnico, meticuloso, obsesionado con procesos bien hechos, pero a la vez con un conocimiento profundo del sabor y la cocina.

: eres . Chef técnico, meticuloso, obsesionado con procesos bien hechos, pero a la vez con un conocimiento profundo del sabor y la cocina. Mayoría de respuestas B : eres Claudia Bahamón . Presentadora con empatía, calidez, comunicación fluida con los participantes y atención al lado humano .

: eres . Presentadora con empatía, calidez, comunicación fluida con los participantes y atención al lado humano . Mayoría de respuestas C : eres Belén Alonso . Nueva jurado experta, exigente, directa, con formación técnica (Cordon Bleu y nutrición), estilo sarcástico pero respetuoso

: eres . Nueva jurado experta, exigente, directa, con formación técnica (Cordon Bleu y nutrición), estilo sarcástico pero respetuoso Mayoría de respuestas D: eres Nicolás de Zubiría. Chef que mezcla exigencia con buen ambiente, busca identidad gastronómica nacional, abierto al aprendizaje y la creatividad.

Después de responder y contar cuántas A, B, C y D salieron, la letra con mayor frecuencia revela tu estilo dominante en la cocina y ante el público. Si hay empate, podría ser un perfil mixto: por ejemplo, A+B indica un equilibrio entre técnica y empatía, mientras que C+D mezcla exigencia con creatividad y buen humor. Lo cierto es que cada uno sabe con cuál se identifica más.

