La idea de quedarse sin el arriendo y de irse a playa baja puso a los integrantes de Omega con los nervios de punta. Es por eso que Andrey se lanzó con todo para tratar de llevarse la delantera.

Sin embargo, cuando no es el día, las cosas se complican, y ese fue el escenario para Andrey, que no solo vio cómo Abrahan, de Beta, le tomaba demasiada ventaja, sino que sintió cómo algo se aferraba a sus partes pudendas y no lo dejaba avanzar.

La escena fue bastante curiosa. El hombre de Omega se lanzó al agua, pero sintió que no caía. Quedó patas arriba, con su ropa interior engarzada y sosteniéndolo mientras pataleaba en la indigna posición.

Con lo que le restaba de dignidad, y sus partes íntimas expuestas, se volvió como pudo para retirar los calzones del soporte que se los arrebató. No se sabía si estaba ahogado de la pena o por el agua, pero finalmente pudo recuperar los pantaloncillos y vestirse, aunque relegado en la pista.

Este es el momento del accidente para el hombre de Omega.

Desafío Siglo XXI: mujeres vieron a Andrey sin calzones

Como las cámaras estaban enfocando a Andrey en el momento del accidente, las competidoras que no compitieron lo vieron desde sus casas.

Al verlo expuesto, frágil y vulnerable, las hermanas ‘Tina’ y ‘Dani’ (de Beta) lo señalaron entre risas, mientras en la casa Omega sus compañeras Deisy y María C. gritaban al verlo desnudo. Sin duda, de esos momentos que querrá olvidar.

