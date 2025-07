Dominica Duque, reconocida por su papel como presentadora del ‘after show‘ de ‘Masterchef Celebrity’ 2025, se refirió recientemente a los rumores que circulan sobre una posible nueva relación sentimental, luego de haber puesto fin a su historia de amor con el actor cucuteño Alejandro Estrada. En una entrevista, la comunicadora paisa desmintió las versiones que la vinculan con una nueva pareja y aseguró que, por ahora, su corazón está completamente libre.

(Vea también: Revelan el último mensaje que Alejandro Estrada le envió a Dominica antes de su separación)

Las declaraciones de Dominica surgieron después de que se conociera públicamente su ruptura con Estrada. Según explicó, su relación terminó hace ya varios meses, incluso antes de que él decidiera compartir la noticia con sus seguidores y los medios. Este detalle fue revelador para muchos, ya que hasta entonces se creía que la separación era reciente.

A raíz de esa revelación, comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible nuevo romance que Dominica estaría manteniendo en secreto. Sin embargo, ella fue clara al respecto y negó cualquier vínculo amoroso actual.

Lee También

“¿Con qué tiempo voy a tener pareja?”, dijo entre risas, dejando claro que su agenda está completamente ocupada por compromisos laborales y personales. “No hay hojas de vida ni estoy recibiendo”, agregó, en alusión a que no está buscando pareja ni tiene interés en entablar una nueva relación por el momento.

La presentadora también señaló que está enfocada en su carrera profesional, la cual considera su prioridad actual. Su participación en ‘Masterchef Celebrity‘ ha sido destacada y le ha permitido consolidarse como uno de los rostros más visibles de la televisión de entretenimiento en Colombia.

Aunque tanto Dominica como Alejandro han insistido en que su separación se dio en buenos términos, en redes sociales y programas de entretenimiento han circulado diversas teorías sobre los posibles motivos de su distanciamiento. Uno de los comentarios más repetidos es que la expareja llevaba meses sin ser vista junta en público, lo que aumentó las sospechas de que algo no iba bien entre ellos.

Frente a esas especulaciones, Dominica fue categórica. En diálogo con el programa ‘Buen día, Colombia’, reiteró que entre ellos no hubo traición ni terceras personas involucradas.

“¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es”, expresó con firmeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRO ESTRADA (@alejoestrada)

¿Por qué terminó Dominica Duque y Alejandro Estrada?

Además, señaló que, a pesar del final de la relación, entre ambos sigue existiendo un vínculo de cariño y respeto mutuo. “El amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo. Estoy tranquila y soltera. No estoy buscando candidatos”, sentenció, cerrando así cualquier posibilidad de reconciliación o nuevo romance.

Sin embargo, en el programa ‘La corona TV‘, el presentador Ariel Osorio lanzó una versión distinta. Afirmó que una posible razón del rompimiento podría haber sido la cercanía entre Dominica Duque y su compañero de set en la sección de entretenimiento, Sebastián González.

Según Osorio, la frecuencia con la que ambos compartían tiempo —en eventos, cenas, presentaciones y otras actividades— habría causado incomodidad en Alejandro Estrada. “Dicen que se la pasa con él día y noche […] La cercanía entre Dominica y Sebastián habría causado incomodidad en Estrada, quien al parecer no veía con buenos ojos la constante presencia del otro presentador en la vida de su pareja”, aseguró el conductor del programa.

Hasta el momento, ni Duque ni González se han pronunciado sobre esa versión. Mientras tanto, Dominica mantiene su postura de no alimentar rumores y seguir concentrada en su vida profesional, alejándose de los comentarios que buscan alterar su paz emocional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.