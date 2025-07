Altafulla y Karina García se conocieron durante su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ 2025, donde poco a poco surgió una conexión especial entre ellos. Aunque su cercanía comenzó de forma natural dentro del ‘reality’, muchos televidentes pusieron en duda la veracidad del romance, asegurando que podría tratarse de una estrategia para permanecer más tiempo en la competencia.

(Vea también: Altafulla llamó a su ex para presentarle a Karina García y la reacción sorprendió a todos)

Sin embargo, al finalizar el programa, esas dudas comenzaron a disiparse. Altafulla, quien se coronó como el ganador de esta edición, selló su triunfo con un apasionado beso a Karina García justo después de recibir la noticia. Ese gesto espontáneo no solo sorprendió al público, sino que confirmó que el vínculo entre ambos seguía firme fuera de cámaras.

Desde entonces, su relación ha seguido creciendo, y Karina no ha ocultado lo feliz que se siente al compartir tiempo con él y que Altafulla conozca a sus dos hijos, Isabella y Valentino. De hecho, él misma aseguró en una entrevista:



Lee También

“Nuestra relación está muchísimo mejor aquí afuera. Estamos felices, compartiendo momentos hermosos con sus hijos y conmigo. Hemos estado juntos en Medellín, en Barranquilla, y todo ha sido color de rosa. La verdad es que nos ha ido muy bien”, explicó a ‘Lo sé todo’ el cantante.

No obstante, no todo ha sido tan perfecto como parece. Una situación que sigue causando incertidumbre es la relación de Karina con Rosmery ‘Ross’ Blanco, la madre de Altafulla. Durante una visita que Ross hizo a la casa en medio del ‘reality’, dejó entrever que no estaba del todo convencida con la relación entre su hijo y Karina. Incluso, mencionó a la expareja del cantante barranquillero y cuestionó si él realmente la había superado, lo que dejó muchas dudas en el aire.

García fue invitada al matutino ‘Buen Día, Colombia‘, junto a Altafulla, donde le preguntaron directamente sobre su relación con su suegra. Aunque fue cuidadosa con sus palabras, dejó claro que el vínculo aún no es cercano:

“Yo la saludé con respeto, pero sentí que había una barrera. Esperemos que con el tiempo nos conozcamos mejor y me quiera un poco. Pero, bueno, por ahí dicen que donde la suegra no te quiere, ahí es”.

A pesar de esta tensión inicial, Karina mantiene una actitud positiva y confía en que con el paso del tiempo podrá ganarse el cariño y la confianza de la mamá de su pareja. Hasta ahora, su enfoque ha sido construir una relación sólida con Altafulla y estar presente para él y sus hijos, sin dejarse afectar por la posible frialdad inicial de su suegra.

El romance entre Karina García y Altafulla continúa siendo tema de conversación entre los seguidores del ‘reality’. Muchos los apoyan y celebran la autenticidad con la que han manejado su relación dentro y fuera del programa. Otros, en cambio, siguen observando con cautela, a la espera de que el tiempo demuestre si se trata de un amor duradero o simplemente de una llama encendida por el encierro televisivo.

Por ahora, Karina y Altafulla siguen disfrutando su relación lejos de las cámaras y compartiendo en familia. Aunque aún hay puentes por construir con algunos miembros del entorno cercano, especialmente con Rosmery Blanco, la pareja se muestra firme y dispuesta a afrontar juntos los retos que implica cualquier nueva etapa amorosa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.