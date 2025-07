Andrés Altafulla todavía está asimilando lo que ha significado su triunfo en ‘La casa de los famosos Colombia’. En medio de una apretada agenda de entrevistas, eventos y compromisos, el ganador del ‘reality’ no oculta su emoción por esta etapa que vive, aunque confiesa que el ritmo ha sido arrollador.

“¡Es una locura lo que está pasando! De verdad que no me las creo. No hemos tenido descanso, estamos llenos de eventos y con la agenda topada”, expresó con sinceridad el artista a ‘Lo sé todo. Pese al agotamiento, reconoce que este es el precio del éxito: “Esto ha sido impresionante y, aunque no ha recibido el dinero, por cuenta del papeleo y los trámites —porque de la ganancia ocasional te descuentan casi el 30%—, ganar es ganar, y eso nadie me lo puede quitar”.

Sobre sus planes inmediatos con el premio, Altafulla fue claro: quiere algo para el alma. “Lo primero que quiero hacer es darme un descansito. Viajar con mis papás, compartir con ellos y darme esa oportunidad que tanto soñé. Ellos lo merecen tanto como yo”.

¿Qué piensa Altafulla de Melissa Gate?

En medio de las felicitaciones, también ha habido espacio para la controversia, y una de las protagonistas es Melissa Gate, quien ha hecho algunos comentarios que no pasaron desapercibidos, pues asegura que el artista ganó con trampa. Sobre ella, Altafulla fue contundente:

“Yo no sé qué decir… ella está mal. Hay personas que se abrazan tanto al ego, que eso mismo los deja en un trance, los bloquea. Y si no se toman el tiempo para actuar desde otro lugar, las consecuencias llegarán solas. Yo ya paré todo lo que tenía que ver con el programa, para mí cerró un ciclo”, señaló, sin ánimo de polémica, pero con claridad a ‘Lo sé todo’.

“No es un personaje, ella es así”—, añadió: “Me duele lo que va a seguir pasando. Porque no es algo que uno desee para nadie, pero sé que seguirán ocurriendo cosas que les harán daño, y yo ya no puedo hacer nada más. Mi participación fue transparente. Cuando yo salgo y veo los videos, confirmo que la final fue una verdadera locura”, expresó a ese medio.

¿Qué piensa Altafulla de los hijos de Karina García?

Por otro lado, también habló del presente con Karina García, su pareja dentro y fuera del ‘reality’. Lejos de los rumores, aseguró que todo marcha viento en popa.

“Nuestra relación está muchísimo mejor aquí afuera. Estamos felices, compartiendo momentos hermosos con sus hijos y conmigo. Hemos estado juntos en Medellín, en Barranquilla, y todo ha sido color de rosa. La verdad es que nos ha ido muy bien”.

Sobre los hijos de Karina, Valentina e Isabella, Altafulla se expresó con cariño y respeto: “Son pelados llenos de amor. Yo no tengo nada en contra de ellos, los quiero bastante. Y como dice el dicho, el que quiere la vaca, quiere el ternero. Kari está bien y yo estoy muy contento de estar con ella y con su familia”.

Con los pies en la tierra y el corazón lleno, Altafulla cierra esta etapa con gratitud. “No me las creo, sinceramente. Esto ha sido algo enorme para mí y solo tengo palabras de agradecimiento con la gente que me apoyó, con mi familia, con la vida… y con la experiencia que fue este ‘reality’”.

