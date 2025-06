Con su participación en el ‘reality’ de convivencia del Canal RCN, Melissa Gate se convirtió en una de las celebridades más virales en Colombia. En la competencia, la antioqueña duró hasta la final, es decir, permaneció 135 días en el programa.

(Vea también: Exponen que Yina Calderón habría sobornado para manipular demanda en contra; hay documento)

Pero por más actitud fuerte e inquebrantable que mostró ante las cámaras, hubo situaciones que la afectaron al punto de padecer ataques de ansiedad. Así lo reveló en los últimos días en medio de una entrevista con el pódcast ‘Desnúdate con Tenay’, donde explicó cómo afrontó esa situación.

“En algún momento tuve ataques de ansiedad. Me iba a sufrir en el baño para que nadie me viera, porque igual el ‘show’ debe continuar. Pero a veces sí me encerraba en el baño”, comentó Melissa Gate en el mencionado espacio.

Lee También

Acá, el relato de la ‘influencer’:

Lo llamativo, según contó, era que ella misma controlaba los ataques sin necesidad de que otra persona la acompañara.

“Los ataques de ansiedad tú no los controlas. Eso es algo que te dio y te dio… empiezas a sentir náuseas, empiezas a vomitar… Lo que yo hacía era superarlo y retocar mi maquillaje, querida”, explicó al respecto.

Para ella, lo más importante era la respiración y poder encontrarse a sí misma.

“Yo volvía a mi centro y empezaba a respirar. La clave para todo es algo tan simple como respirar y centrarte. [Decir] por qué estás aquí y qué estás haciendo”, concluyó.

¿Cuánto ganaba Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’?

En el mismo diálogo, la creadora de contenido —que se levantó en medio de una entrevista y la abandonó— reveló más detalles sorprendentes sobre su estadía en el programa, como lo relacionado con el dinero que ganaba.

“En ‘La casa de los famosos’ fueron 5’700.000 pesos menos deducibles, cada semana”, explicó la creadora de contenido.

Teniendo en cuenta que un mes tiene aproximadamente cuatro semanas, y que cada semana cobraba 5’700.000 pesos, la creadora de contenido recibía una cifra cercana a los 22’800.000 pesos por mes, antes de deducciones no especificadas, que podrían incluir impuestos, pagos a managers o costos asociados con su participación.

Pero allí no quedó todo, pues también narró las dificultades económicas que enfrentó antes de ingresar al programa, pues aseguró que no tenía dinero ni para comprar unas maletas.

“Antes de irme para ‘La casa de los famosos’ no tenía ni para las maletas. Estuve pidiéndole dinero prestado a varios de mis amigos para poder irme con algunos gastos cubiertos y de pronto poderme ir con algo más de ropa, pero nada, me tocó irme con una maleta”, aseguró Gate en la misma entrevista.

Lee También

¿Qué trabajos tendrá Melissa Gate?

Una vez se terminó el concurso del Canal RCN, a la creadora de contenido le salieron más de seis oportunidades laborales. A continuación, la lista de lo que le anunciaron en medio de la gala final:

Firmó una campaña con una importante marca de supermercados a nivel Latinoamérica.

Será embajadora de una marca de carros de alta gama.

Irá a Dubai a la semana de la moda.

Importantes medios la quieren para que pertenezca a sus firmas.

Está invitada a Río de Janeiro y París.

En México (aparentemente Telemundo) la buscan para incluirla en un formato en el que ya participó.

Será imagen de Rolda (una marca profesional de cosméticos y productos de cuidado personal) y tendrá su propia barbería.

Será imagen de Montoc, una marca de cosméticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Puerta (@team_meligate)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.