La actriz colombiana Aida Morales abrió su corazón en una reciente entrevista con Bésame y compartió detalles profundos y valientes sobre el proceso de separación de su exesposo, con quien compartió 23 años de matrimonio. En un testimonio lleno de honestidad, la artista habló del miedo, el dolor y también del aprendizaje que le dejó una de las decisiones más difíciles de su vida.

(Vea también: “Murió en mis brazos”: Aída Morales contó detalles del hijo que perdió estando muy joven)

“Lo que más miedo me dio fue enfrentar a los medios. Eso me aterraba”, confesó Morales. Según relató, cuando comenzaron a circular fotos en redes sociales en las que se la veía junto a Fabián, su actual pareja, sintió que era momento de hablar con la verdad y no esconder lo que estaba ocurriendo en su vida personal. “Con mi mánager preparamos un comunicado de prensa porque preferí ser yo quien comunicara lo que estaba pasando antes de que lo hicieran otros”, explicó.

El comunicado fue enviado a las 9:00 a. m., pero solo unas horas después, a las 12:30 del mediodía, la actriz vio cómo su separación se convertía en noticia de televisión. “Ver los titulares me aterrorizó. Sentí el peso de lo que había hecho, pero también la necesidad de asumirlo con dignidad”, recordó.

Lee También

Morales fue clara en los motivos de su decisión: se desenamoró. “Realmente sentí que el viento me estaba empujando hacia adelante, pero mi pareja no iba a mi ritmo. El fuego se apagó”, dijo. En ese momento, tuvo una conversación sincera consigo misma frente al espejo. “Me pregunté: ¿eres feliz? Y la respuesta fue no. Ahí supe que tenía que tomar el paso, aunque fuera doloroso”.

La actriz también reveló que conoció a su actual pareja, Fabián, 20 días antes de publicar el comunicado de su separación. Sin embargo, su historia con él había comenzado mucho antes:

“Lo vi por primera vez ocho meses antes. Nos sentamos a hablar y me enamoré de todo lo que me contaba. Él tenía 35 años y yo 45”, relató con emoción. Aunque sabía que su relación podía causar revuelo, no tuvo miedo de afrontarlo. “Asumí mi decisión con la misma fuerza con la que enfrenté a mi hija y a mi exmarido. Y con esa misma fuerza enfrenté a los medios”.

Aida no rehuyó una de las confesiones más fuertes de la entrevista: fue infiel. “Los hombres pueden ser infieles y la sociedad muchas veces lo perdona, pero cuando una mujer lo es, la condenan. Yo lo fui. Hay que asumirlo, sin justificaciones. Me enamoré y decidí vivir ese amor”.

La reflexión que le dejó Aida Morales su divorcio

Morales explicó que su actual relación no fue una aventura, sino un renacer emocional. “Aprendí que del amor no se muere. Lo importante es ser honesta con uno mismo y con los demás. Yo lancé y me arriesgué, y hoy estoy con una persona que ha sido mi fórmula de vida”.

Finalmente, la actriz dejó un mensaje de reflexión: “No podemos vivir donde no somos felices. Hay que tener la valentía de cerrar ciclos cuando ya no hay amor. Amar también es atreverse a cambiar, incluso cuando duela”.

Con esta reveladora entrevista, Aida Morales demostró que hablar con el corazón abierto también es un acto de valentía. Su historia es un recordatorio de que la autenticidad y la búsqueda de la felicidad personal no deberían ser castigadas, sino valoradas como señales de crecimiento emocional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.