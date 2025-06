Luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, Nataly Umaña no solo enfrentó el juicio del público, sino que también inició uno de los procesos más transformadores de su vida personal. Más allá del espectáculo y las cámaras, lo que más deseaba era reencontrarse con Alejandro Estrada, su pareja durante casi 12 años.

La actriz relató a la periodista Cristina Estupiñán que su relación con Alejandro Estrada pasó pór momentos felices pero también por muchos conflictos emocionales y económicos.

Con Alejandro, la dinámica era esa. Si querían ir a un restaurante, ambos pagaban. “Nunca lo vi mal. Siempre nos ayudábamos. Pero los últimos dos años cambiaron las cosas. Él empezó a prestarme dinero. Yo le decía: ‘Préstame y te devuelvo’. Entonces pasaban los días y me llamaba y me decía: ‘Mona, ven, hagamos cuentas’. Al principio me chocaba. Ahí entendí que ya no estaba con un esposo provedor, sino con mi mejor amigo. Se creó un hueco emocional entre los dos”.

Esa relación basada en balances económicos dejó de tener sentido cuando el afecto ya no compensaba. “Yo aún tenía dinero para algunas cosas, pero no para otras. Y esa dependencia, ese intercambio, fue rompiendo lo que teníamos”.

Para Nataly, reconocer que no quería continuar así fue un acto de valentía. Soltar a Alejandro, a la rutina del 50/50, al papel de proveedora emocional y económica, fue liberador. “La libertad duele, pero sana. Me solté de una dinámica que ya no me representaba. Me solté de una imagen que no era mía”.

¿Nataly Umaña volvió a ver a Alejandro Estrada?

“Cuando salí de ‘La casa de los famosos‘, no quería ni el celular. Solo quería ver a Alejandro”, confesó. Sin embargo, no fue inmediato. Él se encontraba en Cartagena y ella debía cumplir primero con dos días de compromisos de prensa por contrato. Era Semana Santa, y no fue sino hasta el lunes santo que finalmente quedó libre para verlo.

Ese mismo día, Alejandro llegó al hotel donde Nataly se hospedaba. Ella pidió que un psicólogo estuviera presente en la conversación. “Yo quería que esa charla estuviera guiada, que fuera consciente. El psicólogo no dijo nada, solo nos escuchó”, relató.

Durante ese encuentro, Nataly habló desde lo profundo de su corazón: “Le dije: ‘Tú sabes que esto no lo hacíamos, no podíamos dejarnos. Pero te suelto… y te solté’. Y si tengo que pagar el precio de que hablen mal de mí, no me importa. Soy libre. Dios escudriña mi corazón, sabe quién soy. Trabajo todos los días con mis demonios para ser mejor”.

Alejandro la escuchó con comprensión. Luego, hablaron a solas. “Me decía: ‘Mona, esto afuera es una locura. Tienes que saber qué decir en las entrevistas. Pide perdón. Di gracias’”. Ese comentario le hizo entender a Nataly que ya no estaban en la misma sintonía emocional. Ella estaba en un proceso de sanación; él, en uno de imagen.

“Él es muy empresario. Donde haya dinero o visibilidad, ahí está. Su cuenta subió a un millón de seguidores, y todo era ‘cobro, cobro, cobro’. Y a mí me decía: ‘Tú pide perdón y ya’”.

Hoy, Nataly sigue en proceso de sanación, pero con una certeza: eligió su bienestar por encima de la costumbre. Y aunque su decisión fue cuestionada por muchos, fue la única que la llevó de regreso a sí misma.

