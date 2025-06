El reconocido actor de cine y televisión Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, quien recientemente participó en ‘La casa de los famosos Colombia’, vivió un difícil episodio de salud que compartió con sus seguidores a través de redes sociales. El artista debió ser llevado de urgencia a una clínica, luego de experimentar un intenso dolor provocado por cálculos renales, una afección que, según relató, ya ha enfrentado en otras ocasiones.

La emergencia ocurrió en horas de la madrugada, cuando Solórzano sintió un dolor insoportable que lo obligó a pedir asistencia médica inmediata. “Eso fue como a las 5:00 a. m. Yo lo sentía muy bravo, hacía muchos años no me daba y esta vez lo sentí fuerte”, explicó en un video que grabó mientras era trasladado en ambulancia al centro médico.

En el video, se le ve con cables conectados a su brazo y visiblemente adolorido, aunque tratando de mantener el buen ánimo que lo caracteriza.

“Bueno, compas, aquí estamos. Hace mucho tiempo no estaba en una ambulancia. Vamos para la clínica. Ahí va calmado el dolor, pero les cuento: el cólico renal es de los más bravos que uno pueda tener”, dijo con dificultad mientras lo atendían los paramédicos.

Según relató, fue su pareja, Lorena Altamirano, quien lo acompañó y documentó el momento con el objetivo de mantener informados a sus seguidores. Ella misma grabó los instantes más críticos de la situación, donde se ve al actor soportando los intensos cólicos en medio de la incertidumbre. “Le dije a la Negra: ‘vámonos ya para la clínica antes de que esto empiece en forma’, porque sentí que iba a ponerse peor”, contó.

Solórzano, conocido por su participación en exitosas producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘Las muñecas de la mafia’, entre otras, reconoció que esta no es la primera vez que enfrenta este tipo de dolencias. “Siempre he tenido ese problemita y aquí me atacó con toda”, admitió, mientras esperaba los resultados de los exámenes médicos.

En medio de su testimonio, el actor aprovechó para hacer una reflexión y agradecer que el episodio no ocurrió mientras se encontraba en ‘La casa de los famosos’, donde la situación habría sido aún más complicada de manejar. “Afortunadamente no me pasó cuando estaba en el ‘reality‘ si no, hubiera sido dramático”, expresó con alivio.

Aunque el actor aún no ha dado un parte médico oficial sobre su evolución, en el video aseguró que ya estaba siendo medicado y que los doctores estaban haciendo todo lo posible para aliviar su dolor y tratar los cálculos. “Ya estoy aquí, conectado a unos medicamentos. Vamos a ver qué más, pero bueno, todo bien”, dijo antes de ingresar completamente al hospital.

¿Cuánto lleva Fernando Solórzano con la novia?

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano mantiene una relación estable desde hace más de una década con Lorena Altamirano, su actual pareja. A lo largo de estos años, han construido una vida juntos basada en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, a pesar del tiempo que llevan unidos, su historia no ha estado exenta de críticas. Muchos comentarios negativos han surgido en torno a esta relación, principalmente por la notoria diferencia de edad entre ambos.

Según ha contado el propio actor en diversas entrevistas, él y Lorena tienen una diferencia de 25 años, aspecto que ha sido foco de cuestionamientos por parte de algunas personas. Aun así, Solórzano ha dejado claro que eso no ha sido un obstáculo para su felicidad ni para el compromiso que ambos han demostrado con el paso del tiempo. Para ellos, lo más importante es el vínculo sincero que han construido más allá de los prejuicios.

