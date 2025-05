Este domingo 18 de mayo, la eliminación del ‘Flaco’ Solórzano de ‘La casa de los famosos‘ tomó por sorpresa a muchos colombianos. El actor fue el menos votado por el público, obteniendo apenas un 9,50 % de apoyo.

(Vea también: Yina Calderón explotó y se va en contra del ‘Flaco’ Solórzano, por nominarla: “Ridículo”)

Luego de su salida del programa, el caleño reveló que perdió cerca de 12 kilos durante su participación y que la ropa ya no le quedaba. Incluso comentó, con algo de humor, que se dio cuenta de su pérdida de peso cuando notó que por fin los zapatos le ajustaban bien.

“¡Todo me queda grande y estoy muy feliz! Y le digo algo: es increíble, ¡los zapatos me quedan! No lo puedo creer”, expresó el actor en diálogo con Pulzo.

A parte de este tema, el intérprete también contó a Pulzo sobre la situación que vivió con algunas de las mujeres del ‘reality’ y aunque cree que le van a caer encima, dice que las únicas a las que salva es a Melissa y Norma.

‘Flaco’ Solórzano contó quiénes eran falsos en ‘La casa de los famosos’

“En mi lectira, no pude confiar en ninguna mujer, excepto en Norma y Melissa. El resto eran falsas. Te puedo asegurar que los hombres fueron mucho más leales dentro del programa”, aseguró el ‘Flaco’ Solórzano en diálogo con este medio.

El actor también confesó que, aunque su mente aún sigue en ‘La casa de los famosos’, se queda con los momentos positivos que vivió allí.

“Todo fue fructífero y hago un balance muy positivo de lo que pasó. Para mí fue una experiencia valiosa que me aportó muchísimo. Estoy por cumplir 62 años y competir con chicos de 30 fue algo maravilloso”, expresó.

Hubo varias situaciones con las que el actor no estuvo de acuerdo, pero que prefirió dejar pasar. Una de las que más le incomodó fue el uso constante de groserías y el irrespeto entre compañeros: “La grosería y el irrespeto… si eso hubiera pasado en la primera semana, algunos se habrían ido, pero terminaron quedándose. La critican, pero sigue ahí porque hace parte del espectáculo”, afirmó. A pesar de los conflictos, el ‘Flaco’ resaltó que siempre defendió una idea clave: todos eran rivales, no enemigos.

Lee También

¿Por qué se fue el ‘Flaco’ Solórzano de ‘La casa de los famosos’?

Su salida definió así a los siete finalistas del ‘reality’, marcando un momento importante en la recta final de la competencia.

Durante su estancia en la casa, el reconocido actor colombiano se destacó por mantener una actitud positiva y pacífica. Desde su ingreso, buscó crear un ambiente armonioso, alejándose de los conflictos y priorizando el respeto en las relaciones con sus compañeros.

Su comportamiento conciliador fue constante, y aprovechó su experiencia personal y profesional para brindar consejos y palabras de aliento a quienes lo rodeaban.

A lo largo del programa, Solórzano construyó vínculos significativos con varios participantes. Fue evidente su cercanía con algunos de ellos, con quienes compartió no solo momentos agradables, sino también conversaciones profundas y reflexivas que lo posicionaron como una figura serena y madura dentro del grupo. Su salida fue sentida por algunos compañeros, quienes vieron en él una presencia calmada que ayudaba a equilibrar las tensiones propias del encierro y la competencia.

Los resultados de las votaciones quedaron de la siguiente manera:

Altafulla con un sólido 36,30 %.

con un sólido 36,30 %. Seguido por Emiro Navarro con 32,79 %.

En tercer lugar se ubicó Valentina Ruiz, conocida como ‘la Jesuu’, con un 11,45 %,

Mientras que Mateo Varela obtuvo el 9,97 %.

Finalmente, ‘el Flaco’ Solórzano quedó con el porcentaje más bajo, lo que selló su salida definitiva del programa.

A pesar de su eliminación, Fernando se va con el reconocimiento del público que valoró su templanza, y con la satisfacción de haber dejado una huella distinta en la convivencia del ‘reality’.

* Pulzo.com se escribe con Z