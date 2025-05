En medio de la controversial participación de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’, la empresaria e ‘influenciadora’ ha vuelto a estar en el ojo del huracán, esta vez por una presunta deuda millonaria.

Un hombre identificado como Luis Alfonso Parra Vargas, quien asegura haberle vendido una propiedad a Calderón hace algunos años, ha utilizado sus redes sociales para reclamarle públicamente un pago pendiente.

Hombre acusa a Yina Calderón de no pagarle millonaria deuda

Según lo manifestado por Parra Vargas en un video publicado en su cuenta de Instagram, hace unos meses, Yina Calderón le debe una suma considerable de dinero correspondiente a una finca ubicada en el sector rural de Chicaque, en el departamento de Cundinamarca.

La propiedad en cuestión ha sido mencionada por la ‘influenciadora’ en varias ocasiones, incluso durante su reciente estadía en el ‘reality’ del Canal RCN, donde habló con orgullo sobre su finca y las comodidades que tiene en ese lugar.

“Yina, quería felicitarte, es que te vi en televisión hablando de tu hermosa casa que me compraste allá en Chicaque, te felicito… hicimos un negocio por 2.000 millones de pesos, espero la estés disfrutando”, expresó Luis Alfonso en su video, dejando claro que, según él, la influenciadora no ha cumplido con la totalidad del pago pactado por el inmueble.

En su relato, Parra también mencionó que fue él mismo quien entregó la propiedad completamente amoblada, como parte del acuerdo con Calderón. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde la transacción, asegura que aún está a la espera de que se le cancele el saldo restante.

Empresario volvió a acusar a Yina Calderón de no pagar deuda de su finca

El pasado 14 de mayo, luego de la salida de la huilense de ‘La casa de los famosos‘, el hombre volvió a pronunciarse en redes sociales. En un nuevo video, insistió en que la ‘influenciadora’ le debe una suma exacta de 1.265 millones de pesos y le pidió públicamente que honre el acuerdo económico que habrían hecho.

“Quiero recurrir a tu buen corazón y recordarte que me debes 1.265 millones de pesos aún de la finca que me compraste por 2.000 millones de pesos allá en Chicaque, Cundinamarca. Tú sabes que ese dinero me lo debes, págame lo que me debes”, afirmó Luis Alfonso, agregando que confía en la honestidad de Yina para resolver el asunto de manera adecuada.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado públicamente sobre esta acusación, y en sus redes sociales no hay rastro de alguna respuesta a los señalamientos de Parra Vargas. No obstante, sus seguidores están atentos a una posible aclaración o explicación, ya que la situación ha despertado todo tipo de reacciones.