La relación entre Yina Calderón y Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia‘, ha sido una de las más comentadas en redes sociales por la lealtad y cercanía que ambas han mostrado públicamente.

Sin embargo, un inesperado episodio causó tensión entre ellas, luego de que Epa manifestara su decepción por un gesto que Yina hizo en ‘La casa de los famosos’ que la puso triste.

‘Epa Colombia’ decepcionada de Yina Calderón por regalar la cadena de oro a Manelyk

Desde la cárcel El Buen Pastor, donde actualmente se encuentra privada de la libertad, ‘Epa Colombia’ rompió el silencio sobre un hecho que la afectó emocionalmente. La empresaria de keratinas expresó su tristeza al ver que Yina Calderón decidió regalarle a la mexicana Manelyk González una cadena de oro que ella misma le había obsequiado con mucho cariño.

“Me decepcionó que haya regalado la cadena de oro. Yo se la di con todo mi amor, fue un detalle que nació del corazón, no porque costara millones, eso es lo de menos, pero me dolió muchísimo ver que lo entregó así”, confesó Epa en medio de una entrevista al programa ‘Buen día, Colombia’, dejando claro que el gesto no fue solo material, sino profundamente simbólico.

Aunque aclaró que no tiene intención de reclamarle o reprocharle a Yina directamente, sí reconoció que el hecho la sorprendió y entristeció:



“Yo no se lo voy a recalcar, ella sabrá por qué lo hizo. Pero fue algo que me dolió, porque lo hice con todo mi corazón. Yo la quiero mucho y la sigo apoyando desde acá. Mis redes y mi cariño seguirán siendo para ella”, agregó.

La cadena, de alto valor económico y emocional, fue entregada por Yina a Manelyk en señal de agradecimiento tras convivir juntas una semana en ‘La casa de los famosos Colombia’. Este gesto generó múltiples reacciones entre seguidores del programa y, al parecer, también afectó a Epa, quien lo interpretó como una falta de consideración.

Yina Calderón explicó por qué regaló la cadena de oro a Manelyk

Ante las críticas y comentarios, Yina Calderón no se quedó en silencio y decidió explicar su versión de los hechos al matutino de RCN. En una transmisión en vivo, la ‘influencer’ aseguró que no actuó con mala intención y que, por el contrario, vio el gesto como un acto de generosidad hacia una persona que se había portado bien con ella.

“Cuando llega Manelyk yo sabía que si no me le enfrentaba me iba a hacer la guerra, pero ella fue muy linda, me entendió, se mostró desinteresada y se comportó muy querida conmigo. Por eso decidí darle ese detalle. No lo hice por deshacérmela, sino porque ella me brindó cariño y apoyo”, aseguró Yina.

Además, reveló que gracias a esa cercanía con la mexicana, surgió la posibilidad de una alianza comercial:

“Ella me dijo que quería hacer alianza con ‘Epa’ para hacer una unión de keratinas en México. La idea es que todas trabajemos juntas. La cadena iba a ser un símbolo de unión, de acercamiento entre nosotras. No lo hice para herir a nadie”, afirmó la ex participante del ‘reality’.

Yina también hizo énfasis en que ‘Epa Colombia’ es una persona desprendida y que está segura de que, en el fondo, entenderá su gesto.

“Epa es desprendida, ella sabe lo que es dar sin esperar. Sé que lo que le dolió fue no haber estado al tanto, pero no fue con mala intención. Yo sigo con ella, la voy a visitar todos los domingos y le voy a explicar”, aseguró.

Finalmente, Yina Calderón expresó su interés en participar en ‘La casa de los famosos México’, afirmando que tiene todo para representar a Colombia en ese formato internacional.

“Yo quiero estar en ‘La casa de los famosos en México’. Estoy lista para eso, tengo todo para representarlos. Y que se sepa: sigo siendo leal, aunque a veces mis gestos no se entiendan del todo”, concluyó.

