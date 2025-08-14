Recientemente, se viralizó una llamativa reacción en ‘Masterchef Celebrity’, pues Jorge Herrera, recordado por su papel de ‘Don Hermes’ en ‘Betty, la fea’, protagonizó un momento que arrancó risas en el set.

Todo ocurrió cuando el actor, en medio del reto que exigía preparar un plato con productos del mar, se encontró con Claudia Bahamón en la despensa.

Qué pasó entre Jorge Herrera y Claudia Bahamón

Ante la pregunta de la presentadora sobre si tenía alguna receta de ese estilo, Herrera confesó que no y, con picardía, lanzó una frase que desató carcajadas: “¿Por qué está disfrazada de calamar?”, en alusión al vestido verde que lucía ella.

La escena quedó sellada con la respuesta entre risas de Bahamón: “El más rico de todos”.

Más tarde, Herrera presentó ante los jueces su creación, bautizada como ‘Fusión Isleña’, que incluía mejillones, pasta, arándanos y pitaya. La arriesgada mezcla de sabores provocó escepticismo en la mesa de jurados, al punto que uno decidió no probarla.

“¿Por qué están atacando mi plato de esa manera tan discriminatoria?”, reclamó el actor, fiel a su estilo sarcastico.

