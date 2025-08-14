La periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, protagonizó un emotivo momento al final de la emisión del noticiero de las 7 de la noche del pasado miércoles 14 de agosto.

En los últimos cinco minutos de la transmisión, durante la recapitulación del emotivo discurso de Miguel Uribe Londoño desde la Catedral Primada, la comunicadora no pudo sostener las lágrimas.

Una vez terminaron de aparecer las imágenes del funeral del senador, las cámaras alcanzaron a enfocar a Fernández secándose las lágrimas, pero rápidamente se incorporó y logró sacar adelante un comentario.

“Sí, señor, Jorge Alfredo. Esta canción era una de las preferidas de Miguel Uribe Turbay. El artista hoy la cantó para él“, indicó Fernández, visiblemente afectada.

Luego, fue su compañero Jorge Alfredo Vargas quien tomó la palabra para cerrar la emisión con un mensaje de solidaridad y consuelo para la familia del senador y para el país.

“Para la familia del senador Miguel Uribe, para Miguel, para María Carolina, para María Victoria, para Claudia, para todos, nuestro abrazo y nuestra solidaridad, también para Colombia en este momento tan crítico y doloroso. Terminamos, esto es Noticias Caracol”, con estas palabras Vargas cerró la emisión.

¿Cómo fue el entierro de Miguel Uribe?

Los primeros actos del sepelio de Miguel Uribe Turbay se desarrollaron en el Congreso de la República, donde su cuerpo fue recibido con honores militares y dispuesto en cámara ardiente.

Durante varias horas, miembros del Senado, representantes de distintos partidos políticos, funcionarios del gobierno y ciudadanos se acercaron a rendirle homenaje.

El ambiente fue solemne y marcado por el silencio respetuoso, destacando el reconocimiento transversal a su figura como un líder joven con una trayectoria política en ascenso. Este acto permitió que el país, en especial el sector público, expresara su respeto institucional por la vida y el legado del senador.

Posteriormente, se celebró una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia, de carácter más privado, a la que asistieron familiares, amigos cercanos, líderes políticos y representantes de diversos sectores sociales.

La misa fue presidida por autoridades eclesiásticas que, en su mensaje, hicieron un llamado a la paz, a la reconciliación nacional y al rechazo de la violencia política.

Finalizada la ceremonia, el cuerpo de Uribe Turbay fue trasladado al Cementerio Central de Bogotá, donde se realizó el entierro en un acto íntimo. Este cierre marcó un momento de profunda emoción para sus allegados y reforzó el sentimiento colectivo de pérdida que atraviesa al país.

