La mañana del lunes estuvo marcada por la tristeza en la televisión colombiana. En el programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión, la presentadora Catalina Gómez abrió la emisión con un mensaje lleno de dolor y solidaridad tras confirmarse el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida luego de ser víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá.

(Vea también: Confirman quién sería el reemplazo de Miguel Uribe en el Senado, luego de su fallecimiento)

“Hoy empezamos nuestra mañana con una gran tristeza, con un gran dolor de patria. Mandamos un mensaje de solidaridad, amor, resignación y fortaleza a la familia de Miguel Uribe Turbay: a su esposa, María Claudia, a sus hijos, a su hermana, y a todas las personas que lo querían y lo llevaban en el corazón. Este sentido pésame también es para Colombia, porque nos duele. Nos duele que se repita la historia”, expresó Gómez con visible conmoción.

Iván Lalinde, también presentador del programa, compartió su reflexión sobre lo que significa este hecho para el país. “Las nuevas generaciones, las personas menores de 35 años, no sienten lo que estamos sintiendo nosotros ahora. Esto es repetir el país violento que mata gente. Esto es un magnicidio, la pérdida de un personaje con un gran recorrido y una historia muy dura. Abrazo a su viuda, María Claudia Tarazona, en este momento tan doloroso”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

Por su parte, Carlos Calero resaltó que el luto trasciende a la figura del político y se convierte en un llamado colectivo. “La vela no solo se enciende por Miguel Uribe Turbay, sino también por nuestro país. Que esta llama signifique esperanza y que podamos reconciliarnos como colombianos”.

‘Buen dia, Colombia’, de RCN, rinde un homanaje a Miguel Uribe

La noticia también tuvo espacio en ‘Buen día, Colombia‘ de RCN Televisión, donde los presentadores unieron sus voces para enviar un mensaje de acompañamiento a la familia del fallecido.

“Hoy queremos reunirnos en solidaridad, abrazar a su familia, a sus tres hijos y pedir por ellos. Este fin de semana se realizará una caminata de solidaridad, porque muchos colombianos deseamos que cese la polarización y que llegue la paz”, dijo Andrés López.

Los presentadores recordaron la trayectoria de Uribe Turbay, quien fue concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital, senador de la República y un hombre comprometido con causas de unión y cambio para el país. “Por su lucha, por su esfuerzo y por su ejemplo, nos unimos en oración por Miguel y por su familia. Que su alma descanse en paz”, expresaron.

Ana Karina Soto, visiblemente afectada, destacó el llamado que deja este hecho: “Esto es un llamado a la paz. Es inaceptable que, por pensar diferente, asesinen a alguien. Era un padre de familia, un hombre con sueños y con proyectos para Colombia”.

En la misma línea, Sandra Bohórquez con la voz entrecortada recordó los momentos que compartió con Uribe Turbay: “Madrugábamos juntos a trabajar y a analizar la política en el Canal. Lo recordaré siempre como el gran hombre que fue, como un profesional comprometido y como un ser humano noble”.

La muerte de Miguel Uribe Turbay ha provocado una profunda consternación en la sociedad colombiana. El hecho ha sido calificado como un golpe doloroso a la democracia y un recordatorio de las heridas que aún persisten en la historia del país.

Los mensajes emitidos desde los programas matutinos reflejan no solo el impacto personal que su partida deja en quienes lo conocieron, sino también la urgencia de un cambio en la forma en que los colombianos enfrentan las diferencias políticas. La palabra más repetida en los homenajes televisivos fue paz, un anhelo que sigue latente y que, como señalaron los presentadores, debería ser la bandera que una a la nación.

En medio del duelo, la invitación que queda es a no permitir que la violencia marque nuevamente el rumbo del país, y a honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay con acciones que fortalezcan la reconciliación y la convivencia.

* Pulzo.com se escribe con Z