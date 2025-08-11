En la mañana de este lunes, 11 de agosto, se confirmó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien llevaba más de dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, de Bogotá, luego de haber sido víctima de un ataque sicarial el 7 de junio.

(Ver también: Video del momento en que sacan cuerpo de Miguel Uribe de la Fundación Santa Fe: tristes imágenes)

Desafortunadamente, en las últimas horas su estado de salud se agravó producto de una hemorragia en el sistema nervioso central y por eso, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento sobre la 1:56 de la mañana.

Por esta situación, personalidades de todo el país se han manifestado, enviándole mucha fortaleza a su familia, en especial a María Claudia Tarazona, su esposa.

Lee También

Sin embargo, falta alguien muy importante y es el presidente Gustavo Petro, quien suele usar mucho sus redes sociales, pero justo esta mañana no se ha pronunciado acerca del fallecimiento del senador.

Qué dijo la Presidencia por la muerte de Miguel Uribe

Ante el silencio del presidente de la República, Presidencia de Colombia, la cuenta en la que se suben actualizaciones y demás acerca del Gobierno Nacional, compartió una publicación fría y de apenas unas cuantas líneas.

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”, dice en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Presidencia de Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia)

(Ver también: Dan detalles de cómo será el funeral de Miguel Uribe Turbay: familia hizo pedido especial)

Por lo pronto, personalidades políticas, prensa y demás esperan el pronunciamiento oficial del presidente Gustavo Petro, recordando que suele ser muy activo en sus redes sociales casi que las 24 horas del día, pero pese a que ya pasaron varias horas de la confirmación del fallecimiento del precandidato, aún no ha dicho ni una sola palabra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.