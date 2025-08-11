En la mañana de este 11 de agosto se dio el triste fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien llevaba 2 meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras haber sido baleado dos veces en la cabeza durante un encuentro político en el parque El Golfito (occidente de Bogotá).

Una vez se supo del deceso de Uribe Turbay, en redes sociales llovieron mensajes de condolencia y hasta grabaciones que demostraban lo emocionado que estaba el precandidato de cara al camino hacia la presidencia en 2026.

Una de esas grabaciones muestra a Uribe Turbay con Álvaro Uribe Vélez, mientras compartían en un conversatorio llevado a cabo a finales de mayo (apenas días antes del fatal atentado).

Lee También

Allí, Uribe Vélez decía que estaba ansioso esperando el momento en el que Uribe Turbay llegara a la presidencia. “Yo empiezo a oírlo y digo: ‘¿Cuándo llegará Uribe [Turbay]?'”.

A esto, Uribe Turbay respondió: “Pronto llegará Uribe [a la presidencia]”. Esto, entre risas y aplausos de las personas presentes en el conversatorio.

Este fue el momento entre Uribe Turbay y Uribe Vélez:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Uribe (@migueluribet)

La muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, generó conmoción nacional. El hecho ocurrió en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, donde permaneció hospitalizado más de dos meses tras ser víctima de un atentado en la localidad de Fontibón.

El ataque fue perpetrado por un menor de 14 años identificado como el presunto agresor, cuyos disparos le causaron graves heridas. Durante su hospitalización, fue sometido a múltiples cirugías bajo la dirección del reconocido neurocirujano Fernando Hakim, quien, junto con el equipo médico, combinó la ciencia y la fe para intentar salvar su vida.

A pesar de las expectativas iniciales de recuperación, su estado de salud se deterioró en las últimas semanas, lo que llevó a su fallecimiento.

Entre las reacciones más destacadas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su dolor a través de la red social X, lamentando que “el mal todo lo destruye” y señalando que “mataron la esperanza”. También resaltó que la lucha de Miguel Uribe debe servir como luz para guiar el futuro de Colombia. Su partida deja un profundo vacío entre familiares, amigos y colegas políticos, marcando un momento de tristeza e impacto para el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.