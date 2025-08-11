En los últimos días se viralizó una imagen lamentablemente premonitoria. Se trataba de una foto en la que Miguel Uribe Turbay, de tan solo 5 años en ese momento, y su abuela Nydia Quintero despedían a Diana Turbay (madre del hoy fallecido precandidato presidencial).

Casi 34 años después, la historia tristemente se repite. El senador y precandidato presidencial deja un pequeño hijo de 4 años, Alejandro.

Casi 34 años después, la historia tristemente se repite. El senador y precandidato presidencial deja un pequeño hijo de 4 años, Alejandro.

La trágica historia del secuestro y posterior asesinato de la periodista Diana Turbay, en 1991, marcó profundamente la vida personal y política del hoy fallecido precandidato presidencial.

Diana Turbay fue secuestrada en agosto de 1990 por el grupo criminal Los Extraditables, al servicio del narcotraficante Pablo Escobar, mientras intentaba realizar una entrevista con el jefe guerrillero del Eln, Manuel Pérez.

Aunque su viaje tenía fines periodísticos, fue engañada y capturada junto con su equipo en Copacabana, Antioquia, como parte de una estrategia de presión contra el gobierno colombiano.

Luego de cinco meses en cautiverio, una fallida operación de rescate terminó con la muerte de Turbay el 25 de enero de 1991, cuando fue alcanzada por disparos en medio del fuego cruzado.

Miguel Uribe, quien solo tenía cinco años en ese momento, ha recordado en diversas ocasiones ese último abrazo con su madre, el dolor de perderla y el impacto que tuvo en su infancia.

En su momento, contó que creció cargando resentimiento, primero hacia Dios y luego hacia su madre, por haber asumido ese riesgo. No obstante, la fortaleza de su abuela y su proceso de perdón fueron claves para su sanación. Esta experiencia moldeó su carácter y motivó su compromiso con el servicio público.

Más de 3 décadas después, un atentado llevó a que la historia se repitiera en nuestro país, con la confirmación de la muerte del precandidato que había sido baleado por un sicario de 15 años en un parque del occidente de Bogotá.

Cómo fue atentado contra Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado armado el pasado sábado 7 de junio de 2025, durante un acto político en el barrio Modelia de Bogotá. Mientras se dirigía a los asistentes del evento, un joven de 15 años se le acercó por detrás y le disparó en varias ocasiones.

Los informes médicos iniciales confirmaron que el senador recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en el muslo izquierdo, lesiones de extrema gravedad que obligaron a su traslado inmediato a la Clínica Fundación Santa Fe, donde fue sometido a una cirugía neuroquirúrgica de urgencia, así como a una intervención en la pierna. Desde entonces, permaneció en estado crítico, bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos.

El hecho causó conmoción en el ámbito político y social del país, no solo por la gravedad del ataque, sino también por las circunstancias y el perfil del agresor. El atacante, identificado como un menor de edad, fue capturado en el lugar con el arma homicida, una pistola tipo Glock.

Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, esta arma había sido adquirida en Arizona (Estados Unidos) en 2020, lo que abrió una línea de investigación sobre el posible tráfico ilegal de armas entre ambos países.

Las autoridades colombianas, en colaboración con agencias de inteligencia, desplegaron a más de 100 agentes para esclarecer los móviles detrás del atentado, que van desde una acción individual hasta un posible ataque coordinado con fines políticos.

Se ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables intelectuales del crimen, si los hay. En cuanto a responsables materiales, ya han sido capturadas varias personas.

