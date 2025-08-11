Miguel Uribe falleció en la madrugada de este lunes. La esposa del precandidato presidencial, María Claudia Tarazona, fue la primera en pronunciarse, y luego lo hizo su hermana.

María Carolina Hoyos publicó un doloroso mensaje de despedida en el que mencionó a su madre e hizo un reconocimiento a todas las personas que estuvieron cerca de la familia físicamente y en oración.

Este fue el mensaje con el que la hermana de Miguel Uribe le da su adiós al hombre que la acompañó en uno de los momentos más dolorosos de su vida:

Una de las palabras que más impacta en este evento de despedida estuvo relacionado con su mamá: “Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos.

Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”.

Además, más adelante escribió: “Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno”.

La hermana de Miguel Uribe, así como la esposa del asesinado candidato a la presidencia, ha mostrado gran entereza en todo este proceso que superó los dos meses. Desde el primer día, ella estuvo acompañando en la Fundación Santa Fe —que ya emitió un comunicado oficial sobre la muerte de Miguel Uribe— y sus llamados siempre fueron mostrando una esperanza de que se haría un milagro.

En diferentes entrevistas, Hoyos Turbay aseguraba que tenía fe de que su hermano podría salir de este doloroso episodio, aunque sabía lo complicado que sería llegar a ese nivel. Ella, así como el resto de la familia, tenía la fe en que Dios y San Charbel podrían mejorar su situación poco a poco.

Además, en este proceso, María Carolina Hoyos también tuvo la triste pérdida de Nydia Quintero, ex primera dama (durante la presidencia de Julio César Turbay, y quien inventó la Caminata por la Solidaridad, un evento que por años fue uno de los más importantes entre la ciudadanía. Ella, además está al frente de este evento que se realizará en los próximos días.

