Con 39 años, Miguel Uribe falleció como consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, en el parque El Golfito, de Modelia (Bogotá). El precandidato estaba a 5 días de cumplir 40 años, pero su fallecimiento se dio en la madrugada de este lunes, luego de un fin de semana en el que su salud flaqueó.

El magnicidio de Uribe Turbay marca otro hecho trágico para el país y así se ve en la Fundación Santa Fe, a donde poco a poco han llegado los familiares y personas que durante estos dos meses estuvieron cerca al senador y a su esposa, María Claudia Tarazona.

En Pulzo tenemos una transmisión en vivo con todos los detalles de lo que pasa en este centro clínico de la capital. También contamos las últimas noticias sobre este asesinato que entre en la lista de hechos trágicos en el país:

Son varios los políticos que se han referido a la muerte de Miguel Uribe en redes sociales y en medios de comunicación, pero los mensajes de las dos mujeres que han rodeado su vida son los que más han marcado este triste adiós.

Primero fue María Claudia Tarazona, su esposa. Antes de las 6 de la mañana, ella escribió una triste despedida en su cuenta de Instagram. “Espérame, iré a buscarte”, escribió la mujer que ahora queda en la cabeza de una familia con 3 mujeres y un hijo de menos de 4 años.

María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe, también dejó un mensaje conmovedor por la muerte del senador. Ella le escribió un texto de despedida en el que también mencionó a su madre.

Según informó la Fundación Santa Fe, el fallecimiento de Uribe Turbay se dio a la 1:56 de la mañana. Aunque no dieron a conocer las causas, en los últimos días, los médicos habían iniciado un proceso para ver cómo respondía el cuerpo ante una posibilidad de bajar la sedación. De hecho, el fin de semana habían dado un comunicado alertando que la salud del senador no era la mejor.

Luego de la muerte de Miguel Uribe, la defensa de la familia ha solicitado que este crimen se trate como un magnicidio, lo que le daría otro tono a nivel nacional e internacional.

En la Fundación Santa Fe, la atención es total. Algunas personas siguen llegando a lo que fue por más de un mes un altar de oración para el senador (aunque ya no está) y también se conocieron unas imágenes en las que, muy custodiado, sacaron el cuerpo de Miguel Uribe Turbay.

