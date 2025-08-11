Horas después de que se confirmara el deceso, la Policía llevó a cabo el retiro del cuerpo sin vida del senador y precandidato por el Centro Democrático.

La Fundación Santa Fe detalló que el senador falleció a la 1:56 de la mañana y mandó un mensaje de condolencias a los familiares.

Este fue el triste momento:

Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, falleció a los 39 años en la madrugada del 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció más de dos meses en cuidados intensivos tras sufrir un atentado.

El ataque ocurrió el 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, cuando recibió tres disparos: dos en la cabeza y uno en la pierna, durante un mitin político.

Desde su ingreso, el equipo médico trabajó sin descanso para salvarle la vida, pero las graves heridas mantuvieron su estado crítico y con pronóstico reservado.

El 9 de agosto, la Fundación reportó que Uribe había presentado una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a realizar procedimientos de urgencia, reiniciar bloqueo neuromuscular y aplicar sedación profunda, acompañado de monitoreo hemodinámico y neurológico constante.

Adolfo Llinás, director médico, expresó su solidaridad con la familia y lamentó profundamente el desenlace. Henry Gallardo, director general, pidió respeto hacia los familiares y agradeció a las entidades que apoyaron en el proceso. Su muerte deja un impacto político y social significativo en el país.

