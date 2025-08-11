Así lo contó en un video de TikTok que grabó Miguel Uribe Turbay a finales de 2024, cuando anunció públicamente sus aspiraciones por llegar a ser presidente de Colombia, tal y como lo hizo su abuelo materno, Julio César Turbay.

El senador bogotano contó que conoció a su esposa, María Claudia Tarazona, gracias a que tenía una amiga en común. Ella los presentó en un café ubicado en inmediaciones al parque de La 93, cuando él estaba haciendo campaña para llegar al concejo de Bogotá, y desde ahí se creó un vínculo entre ellos.

Primero se hicieron amigos, dijo el precandidato presidencial, y posteriormente empezaron a tener una relación amorosa. Uribe Turbay dijo en ‘The Suso’s Show’ que cuando comenzó a salir con su esposa ella tenía tres hijas de 10, 8 y 3 años, de las que rápidamente se ganó el cariño.

El 8 de diciembre de 2015, Uribe Turbay le pidió a Tarazona que se casara con él y ella no dudó en dar el sí. La propuesta la hizo en un restaurante de la Macarena, cerca del centro histórico de Bogotá, que era uno de los favoritos de la pareja.

Casi un año después, en 2016, el exconcejal de Bogotá y Tarazona se casaron en el Country Club de Bogotá. Aunque él amó las hijas de ella como si fueran suyas, soñaba con convertirse en padre y lo logró cuando nació Alejandro.

“Desde que María Claudia y yo estamos juntos siempre quisimos tener un hijo. Era parte del proyecto de vida y de hogar que teníamos. [El nacimiento de su hijo] Tal vez fue uno de los momentos más felices de mi vida“, declaró en el video de Tik Tok.

Pese a la diferencia de edad entre Uribe Turbay y Tarazona, por la que incluso ella dudó en estar con él, la pareja se ha mantenido estable y muy enamorada. Incluso, él decía que ella no solo era su esposa, sino que también era su amiga, soporte, confidente, su mayor aliada.

Hermana de Miguel Uribe Turbay

En realidad, el precandidato presidencial solo tiene una hermana y es María Carolina Hoyos Turbay, que nació del primer matrimonio de Diana Turbay, mamá de Miguel Uribe.

Vivió con su hermana hasta sus cinco años, pues cuando su madre fue asesinada, Carolina se fue a vivir con el papá de ella, Luis Fernando Hoyos. No obstante, siempre tuvieron una relación muy cercana.

* Pulzo.com se escribe con Z