El primer pronunciamiento oficial del Centro Democrático, partido al que pertenecía el senador Miguel Uribe, quien falleció en la mañana de este lunes 11 de agosto, envía condolencias a sus familiares y resalta que su ausencia será irremplazable en la vida política del país.

“El Senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, un servidor público ejemplar, defensor incansable de la democracia, la seguridad y las libertades de todos los colombianos; que se destacó por su integridad, su firmeza en la defensa de los principios democráticos y su compromiso con el fortalecimiento institucional del país”, inicia la comunicación.

(Vea también: Petro por fin habló del magnicidio de Miguel Uribe y se niega a aceptar lo que todos dicen)

Además de expresar sus condolencias a María Claudia Tarazona, hijos y familiares, el Centro Democrático manifestó que el panorama de violencia política que atraviesa el país, no se daba desde hace más de treinta años.

Lee También

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa María Claudia Tarazona, a su padre Miguel Uribe Londoño, hijos, familiares y amigos, acompañándolos en este momento de profundo dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestro hermano Miguel”, sostuvo la bancada de congresistas uribistas.

(Vea también: Los audios que le pusieron a Miguel Uribe en la UCI, semanas antes de morir: “Para despedirse”)

Así mismo, destacó que el asesinato del político se suma a los 96 más que han terminado con la vida de líderes sociales.

“Su asesinato nos recuerda la cruda realidad que enfrentamos: los grupos armados ilegales, alimentados por el negocio de la cocaína, siguen asesinando a los líderes que no dejan de alzar su voz contra la violencia. Este crimen se suma a los otros 96 líderes sociales asesinados en lo que va de este año en Colombia. Este magnicidio es un golpe a la democracia y una advertencia de que no podemos parar esta lucha contra el crimen organizado. Honrar la memoria de Miguel es seguir defendiendo, sin miedo, la libertad y la seguridad de Colombia”, agregó la bancada en la comunicación.

Este es el comunicado del Centro Democrático:

#Noticia | Bancada del Centro Democrático se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Su ausencia deja un vacío irreemplazable en el Congreso de la República y en la vida política del país”, señalan. Los congresistas advierten que “honrar la memoria de Miguel es seguir… pic.twitter.com/Y6LIpF17TL — La FM (@lafm) August 11, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.