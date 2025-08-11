Pasadas 8 horas de la muerte de Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe, finalmente apareció el presidente Gustavo. Lo hizo con un mensaje en X que inicia así: “Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos”.

Los abogados que han acompañado a la familia del senador del Centro Democrático han señalado que este hecho se trata de un magnicidio, pero el presidente asegura que este asesinato debe seguir en investigación.

“Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó. La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”, aseguró.

Y es que el presidente se niega a aceptar que se trata de un crimen por ideología porque aún no se conocen los autores intelectuales, aunque ya son 6 las personas capturadas por participar en la planeación de este hecho sicarial, en el que además el autor material fue un menor de edad.

Gustavo Petro también lamentó la muerte de Miguel Uribe y dijo: “duele (…) como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida”.

Este es el mensaje completo:

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

