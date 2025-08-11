La sorpresiva noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, en la madrugada de este lunes 11 de agosto, dejó a muchos completamente estupefactos, ya que la esperanza de que se recuperará era bastante alta, gracias a las distintas cirugías que se le habían practicado. No obstante, el político perdió la lucha y hoy el país, sin importar la ideología, lamenta su deceso.

Ahora, una vez que su cuerpo salga de Medicina Legal, donde le efectuarán la necropsia, será trasladado al Congreso de la República para ser velado y así sus familiares, amigos y allegados puedan darle el último adiós. Sin embargo, surge la duda de cuántos días estará en el Capitolio Nacional en cámara ardiente.

De acuerdo con comunicados del Centro Democrático e información de Noticias RCN, Miguel Uribe estará en cámara ardiente durante un día y medio. Es decir, desde este lunes 11 de agosto, a las 4:00 p. m. hasta el miércoles 13 de agosto, en horas de la mañana.

Lee También

Una vez confirmado el horario para asistir al Capitolio Nacional a la velación del senador, todas las personas interesadas en despedir al precandidato, podrán entrar sin ningún tipo de inconveniente a partir del martes 12 de agosto, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., según los datos divulgados por su partido político en distintas redes sociales.

¿A qué hora y dónde serán las exequias de Miguel Uribe Turbay?

El próximo miércoles 13 de agosto, la Catedral Primada de Colombia será el escenario de las exequias de Miguel Uribe Turbay, el senador que luchó durante dos meses por su vida en la Fundación Santa Fea. La ceremonia, que se espera congregue a familiares, amigos y miembros de la vida pública, dará inicio a las 12:00 del mediodía. Se anticipa una masiva asistencia para dar el último adiós al senador en este solemne acto.

(Vea también: “Mataron la esperanza”: la sentida reacción de Álvaro Uribe por la muerte de Miguel Uribe)

La misa exequial será oficiada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio, una de las más altas dignidades eclesiásticas del país. La presencia del Cardenal subraya la importancia del evento y el respeto hacia la memoria del precandidato. Se espera que la ceremonia sea un emotivo y respetuoso homenaje póstumo, marcado por un profundo sentido de duelo y recuerdo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.