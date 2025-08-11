La muerte de Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe (Bogotá) dejó a los familiares del precandidato, amigos y opinión pública completamente estupefactos, ya que todos pensaban y esperaban que tras los distintos procedimientos que se le habían llevado a cabo, tendría una recuperación satisfactoria.

Una de las principales figuras que ya se pronunciaron al respecto fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tuvo una relación cercana con el senador que hacía parte de su partido político. A través de su cuenta de X, el mandatario se pronunció ante el lamentable hecho que hoy sacude a todo el país.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, fue el pronunciamiento del exmandatario en su publicación en esa red social.

Y es que luego de más de dos meses del atentado en contra de Miguel Uribe en la localidad de Fontibón, el cuerpo médico de la Fundación Santa Fe dio todos sus esfuerzos para que el senador logrará salir de todos esos achaques que surgieron, luego de los disparos que le propinó el menor de 14 años que fue identificado como el presunto agresor.

Incluso, hasta el doctor Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, lideró cada procedimiento hecho a Miguel Uribe. De hecho, no solo con la ciencia, sino con la fe, el profesional siempre esperó que el precandidato lograra recuperarse satisfactoriamente de cada cirugía que le era hecha.

Todo este lamentable hecho sucedió, tras conocerse el último parte médico de la Fundación Santa Fe , en el cual se aclaró que el senador se había agravado, a pesar de los distintos procedimientos a los que fue sometido en las últimas semanas.

Noticia en desarrollo…

