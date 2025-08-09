Empeora la situación médica del senador Miguel Uribe Turbay. Así lo expuso un nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe, donde está internado hace más de 2 meses. La institución médica indicó que se presentó un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central y que fue necesario adelantar procedimientos neuroquirurgicos de urgencia.

Uribe Turbay tuvo un proceso complicado en las últimas 48 horas y su situación se convirtió en “crítica”, luego de que había dado señales de recuperación. Ahora, las próximas horas serán claves para determinar su evolución.

Este es el comunicado de la Fundación Santa Fe:

pic.twitter.com/MOIDNuIi9v — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 9, 2025

Previamente, Uribe Turbay había mostrado signos de evolución tras someterse a, al menos, más de once procedimientos quirúrgicos desde el atentado, incluyendo intervenciones para tratar dos impactos de bala, uno en su cabeza y otro en una pierna.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, ha expresado públicamente el profundo dolor que la situación le ha causado. En su cuenta de Instagram, Tarazona recordó con tristeza el aniversario de dos meses del atentado, pidiendo a Dios que le permita a su esposo volver a ella.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación informó que el autor del atentado fue un menor de 15 años que aceptó cargos por porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado. Este joven habría recibido dinero por perpetrar el ataque. El caso permanece bajo investigación.

La hermana del senador, María Carolina Hoyos, indicó que el estado de su hermano es “un avance dentro de un proceso complejo y prolongado” y recordó una inquietante estadística: solo el 2 % de pacientes con lesiones similares consigue sobrevivir y recuperarse. La familia atribuye la evolución positiva a una combinación de cuidados médicos intensivos y la fe que los sostiene.

Más allá del estado de salud de Uribe Turbay, el atentado ha dejado impactos de largo alcance. En la vida política, dejó una silla vacía en un momento en que el senador era figura activa en la carrera por la presidencia. La carrera hacia la presidencia de Colombia ha quedado envuelta en incertidumbre tras el atentado contra el senador, cuyas aspiraciones electorales debieron ser interrumpidas debido a su estado de salud.

