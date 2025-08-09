El oscuro mundo del crimen en Colombia tiene un nombre que ha empezado a resonar con fuerza. Se trata de Élder José Arteaga Hernández, más conocido en el bajo mundo como alias ‘el Costeño’ quien ha sido relacionado con una serie de homicidios y atentados, en los que se incluye el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Desde una barbería en el barrio El Muelle, localidad de Engativá en Bogotá, comenzó el recorrido criminal de este hombre que terminó montando una sofisticada oficina de sicariato, convirtiéndose en una de las más temidas y activas en todo el territorio colombiano y traspasando fronteras en sus actividades criminales, según informa Semana.

De acuerdo con archivos reservados de la Fiscalía, divulgados por la revista, se atribuyen a la oficina de sicarios de ‘el Costeño’ más de 40 homicidios en los últimos años. La mayoría ejecutados por jóvenes o menores de edad, utilizados astutamente para reducir las consecuencias legales que enfrentarían por los actos cometidos.

En las calles del barrio El Muelle, los ecos de violencia y muerte resuenan con fuerza. Allí, la banda criminal de ‘el Costeño’ controla con mano de hierro el microtráfico de drogas y utiliza la violencia extrema para establecer su dominio y saldar cuentas de una forma implacable, según el impreso.

Uno de los crímenes más impactantes que ha sacudido al país fue el perpetrado en junio de 2024, en un restaurante de Medellín durante un partido de la selección colombiana de fútbol. El empresario mexicano Horacio Pérez Ledezma fue asesinado brutalmente en medio de los festejos, con la participación de ‘el Costeño’ y su aliado, David Acosta, alias ‘el Caleño’ o ‘David’, de acuerdo con el citado medio.

El Departamento de Policía rastreó registros hoteleros en Medellín que implicaron a El Costeño y David directamente con el homicidio, sumado a la existencia de evidencia de video que capturó todo el operativo. “’El Costeño’ se acercó a la escena del crimen fingiendo ayudar, mientras confirmaba la ejecución del asesinato y se robaba un reloj muy costoso,” declaró uno de los testigos protegidos a la revista Semana.

Además del atentado en Medellín, se atribuyen otros asesinatos a la temida oficina de sicarios que lideraba Arteaga. Por ejemplo, Felipe Colmenares, alias ‘Topo’. fue asesinado en plena luz del día tras una disputa con David por el control del tráfico de bazuco, según el informe periodístico.

El ataque contra el senador Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, fue otra muestra de la capacidad organizativa y estratégica de la banda de ‘el Costeño’. Al igual que en el asesinato de Pérez Ledezma, se optó por un modus operandi similar: menores de edad ejecutando el disparo y un rápido escape en motos.

Finalmente, con la captura de ‘el Costeño’ y su cómplice ‘David’, se da un golpe a la estructura criminal que llevó a cabo estos crímenes atroces. Sin embargo, el trabajo de la Fiscalía no termina aquí. Se tiene que continuar con las investigaciones para desmantelar completamente esta red criminal y obtener justicia para sus víctimas.Y

