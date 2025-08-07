La explosión que ocurrió en Elorza, estado Apure, Venezuela, tuvo como víctima a Alias ‘Zarco Aldinever’, considerado el segundo al mando de las disidencias de la Segunda Marquetalia, y presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que, según Blu Radio, fue confirmado exclusivamente por fuentes en territorio venezolano. En el acto premeditado también fallecieron alias ‘Einer’ y dos miembros más de la misma estructura criminal.

“Este hecho marca un punto de no retorno en la tensión entre el Eln y la Segunda Marquetalia” señala un informante venezolano en exclusiva con la citada emisora. La emboscada giraba en torno a una reunión de Alias ‘Zarco Aldinever’ con alias ‘Pablito’, líder del Eln, en la que supuestamente se llevarían a cabo acciones conjuntas, pero terminó en una trampa mortal para el disidente.

Los hechos en la explosión, de acuerdo con la cadena radial, se agravaron por una retaliación del Eln, tras la incautación de 4.5 toneladas de droga perteneciente a este grupo por parte de las autoridades, gracias a informes de alias ‘Zarco Aldinever’ y su grupo. Llevado por el deseo de controlar la frontera entre Colombia y Venezuela, el Eln, en colaboración con el ‘Clan del Golfo’, inicialmente consideraron a la ‘Segunda Marquetalia’ como una amenaza que necesitaba ser eliminada. Crecen especulaciones sobre futuros actos violentos desde que se ocurrió este asesinato.

Por otro lado, la ‘Segunda Marquetalia’ sigue ganando terreno en Vichada y en el suroriente colombiano. Desplazamientos provocan que el conflicto se ha extendido hasta regiones como Puerto Inírida y Guainía, donde se han informado asesinatos de miembros de esta disidencia. Mientras que en Táchira, Venezuela, el dominio territorial sigue en manos del Eln a pesar de los controles más severos que buscan autoridades venezolanas, casi calificándolos como un “ejército narco fuera de control” dada su capacidad armamentística y las relaciones delictivas que mantienen con alto nivel.

La tensión entre Segunda Marquetalia y Eln ha trascendido a tal punto que ha alertado al presidente colombiano, Gustavo Petro. “El Eln ha entrado en guerra con la Segunda Marquetalia y su conflicto se extiende hasta el interior de Venezuela donde ya han asesinado personas. La guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas” afirmó en sus redes sociales.

Además de estas luchas, alias ‘Zarco Aldinever’ se enfrentaba a cargos legales que incluyen desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión en la Fiscalía General de Colombia. Fue acusado de liderar acciones criminales violentas, especialmente en Cundinamarca y Meta, buscando con su juicio un precedente en contra de la impunidad en delitos de violencia política y crimen organizado.

