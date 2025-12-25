A pocos minutos de que miles de colombianos se desearan la feliz Navidad, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 3.6 con epicentro en Los Santos (Santander).

El movimiento telúrico se presentó hacia las 12:31 de la madrugada de este jueves 25 de diciembre de 2025, de acuerdo con una publicación del SGC. Para la entidad, la profundidad del sismo fue de 150 kilómetros, por lo que no provocó mayor alerta.

Sin embargo, ya son cuatro eventos similares que se presentan en las últimas 24 horas, según el SGC, por lo que la población manifiesta preocupación en medio de la tradicional celebración.

A las 15:18 de la tarde se sacudió el mismo municipio santandereano. En esa oportunidad la intensidad fue de 3.1 y, de acuerdo con el SGC, la profundidad fue de 150 kilómetros.

Desde entonces no han parado de presentarse reportes de sacudones, aunque la mayoría leves y poco perceptibles. Uno de los más llamativos fue el que tuvo lugar a las 18:23 de la tarde con epicentro en Chachagüí (Nariño).

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-24, 18:23 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 11 km, Chachagüí – Nariño, Colombia – Area de Influe… ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/v1X4h3OMXg — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 24, 2025

Temblor de magnitud 4.2 en los Santos (Santander)

Sin embargo, el más fuerte tuvo lugar a las 21:38 de la noche del 24 de diciembre, en plena Nochebuena. En dicha oportunidad la profundidad fue 145 kilómetros y se sintió en Bucaramanga, según reportes de usuarios en redes sociales.

