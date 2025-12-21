El movimiento telúrico ocurrió a las 09:05 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 34 kilómetros, lo que permitió clasificarlo como un sismo superficial.

La entidad aclaró que los datos iniciales pueden ser ajustados posteriormente a medida que avanza el análisis técnico del evento. El temblor fue percibido por habitantes de Neiva y zonas cercanas, sin que hasta el momento se reportaran daños materiales ni personas lesionadas.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que en el país la intensidad de los sismos se evalúa con la Escala Macrosísmica Europea EMS-98, la cual mide los efectos del movimiento en la población, los objetos y las estructuras.

Asimismo, invitó a quienes hayan sentido el temblor a reportarlo en la plataforma oficial Sismo Sentido, ya que esta información ciudadana fortalece el monitoreo sísmico nacional.

El artículo también menciona las alertas sísmicas de Google, que funcionan a través del sistema ShakeAlert, y brinda recomendaciones generales de prevención, como mantener la calma, evacuar de forma ordenada y contar con un plan de emergencia familiar, rutas de evacuación definidas y un kit básico con elementos esenciales.

