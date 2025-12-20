El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la noche de este sábado 20 de diciembre un sismo de magnitud 3,6 con epicentro en el municipio de Cajamarca, Tolima, dentro del área de influencia del volcán Cerro Machín.

De acuerdo con el boletín actualizado 1, el evento sísmico se registró a las 11:24 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial de 5 kilómetros, una característica que suele hacer que este tipo de movimientos telúricos sean percibidos en varias poblaciones cercanas.

Además, según la plataforma Sismo Sentido del SGC, el temblor fue reportado por ciudadanos en varios municipios del Tolima, entre ellos Ibagué, la capital del departamento.

Hasta el momento, el SGC no informó sobre personas lesionadas ni daños materiales. Cabe resaltar que este tipo de eventos se enmarcan dentro de la dinámica geológica habitual del país, especialmente en zonas con actividad volcánica activa o vigilada, como el entorno del Cerro Machín.

