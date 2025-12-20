El Gobierno Nacional radicó formalmente ante el Reino Unido la solicitud de extradición de Guzmán Castro, empresaria señalada de estar involucrada en el caso del envenenamiento de dos niñas con talio ocurrido en abril pasado.

Sigue a PULZO en Discover

La confirmación fue hecha por fuentes británicas al diario El Tiempo, que indicaron que la petición fue presentada por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia, encabezado por Andrés Idárraga, y acompañada de varios documentos de soporte.

Zulma Guzmán fue detenida en Londres y actualmente permanece hospitalizada, luego de haber sido rescatada de las aguas del río Támesis en lo que se investiga como un posible intento de suicidio.

Debido a su condición médica, está protegida por la legislación de salud mental del Reino Unido, lo que ha retrasado su judicialización. No obstante, fuentes locales señalaron que la solicitud de extradición será trasladada a un juez para iniciar el trámite correspondiente.

Lee También

Aunque fue radicada en un día no hábil, el proceso comenzará formalmente el siguiente día laboral. La Fiscalía colombiana asegura contar con pruebas técnicas y testimoniales que vinculan a Guzmán con el envío de frambuesas contaminadas con talio al apartamento del economista Juan de Bedout.

Cuatro personas consumieron la fruta, y dos niñas fallecieron. Guzmán ha negado cualquier responsabilidad en los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.