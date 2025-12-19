El trágico incidente que cobró la vida de una menor de 15 años y dejó heridos a varios peatones en el barrio Santa Rita, en el sur de Bogotá, ha tenido un giro drástico en los juzgados. José Eduardo Chalá Franco, un taxista de 56 años que, en estado de embriaguez, atropelló a 11 personas el 8 de noviembre de 2025, ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación con el delito de homicidio agravado.

Todo cambió el 11 de noviembre, cuando una de las víctimas, una menor de 15 años, fallece a causa de las heridas ocasionadas en el accidente. Este suceso desolador transformó la imputación de homicidio en grado de tentativa a uno consumado, llevando a una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá a hacer una adición al cargo original, e imputar a Chalá con un cargo de homicidio agravado.

Contrario a su postura inicial, Chalá Franco rechazó la nueva acusación, brotando así un dilema legal que ahora se deberá dirimir ante los juzgados. La Fiscalía establece que existen pruebas claras de su responsabilidad en el incidente, “las evidencias recogidas, como videos de seguridad y pruebas toxicológicas, indican la culpabilidad de Chalá Franco” sostuvo una fuente de la Fiscalía en una entrevista con El Tiempo.

El caso es un reflejo preocupante de dos graves problemas en la ciudad de Bogotá: la conducción en estado de ebriedad y la ausencia de control en el transporte público informal. De acuerdo con información proporcionada por el periódico, Chalá Franco tiene un historial de infracciones y multas de tránsito que suman una vista “millonada”.

